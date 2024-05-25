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大陸 大陸焦點 特派現場

陸對台演習為何「首次包圍」花東　解放軍：證明戰力可遠觸及東部

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰結束台灣周邊「聯合利劍-2024A」演習，大陸媒體聚焦這次演習的區域距台灣很近有何意義，以及為何這次演習聚焦台灣東部沿海？大陸國防大學教授孟祥青指出，過去台灣認為解放軍的戰力達不到這麼遠，以西部沿海為重鎮，因此這次解放軍戰力在台灣東部包圍部署，體現戰場控制權。

解放軍一連兩天「聯合利劍-2024A」演習，針對台灣海峽、台灣北部、南部、東部，也包括金門、馬祖、烏丘嶼、東引島周邊，尤其「首次」表明鎖定東部沿海一帶演習，釋出不尋常的訊號。

這次解放軍即使沒有實際「射擊科目」，按照實戰出兵模擬演習，刻意強調船艦、戰機掛載實彈出兵。從東部戰區一連兩日發布文宣虛擬3D動畫，刻意宣傳演習的區域距台島的海岸非常近，甚至刻意標出台北、高雄、以及宜花一帶是「轟炸」目標，主要打擊台獨大本營。

大陸國防大學教授、特約評論員孟祥青也分析，這次解放軍在台灣北部、南部演習針對聯合奪取戰場控制權，一個是制海權，一個是制空權，一個是制信息權。

▲▼ 東部戰區圍台軍演動畫 。（圖／翻攝東部戰區、玉淵潭天）

▲ 東部戰區圍台軍演動畫，刻意部署戰力在台東一帶 。（圖／翻攝東部戰區）

如何解讀此次演習有兵力部署在台灣東部？ 孟祥青解讀，「最近兩天的演習，部署範圍是非常廣的。其中台灣東部部署特別引起關注。」

孟祥青分析，台灣東部海域面向太平洋，過去台灣方面認為解放軍的戰力達不到這麼遠，到不到台灣東部，因此把東部地區當成庇護所、戰力集結處。「在東部部署演習意義，讓「台獨」分子跑不掉，外援也進不來。」

大陸國防大學教授張弛教授也指出，24日接受《環球時報》記者採訪時表示，東部戰區組織海空兵力以及遠程箱式火箭炮進行模擬聯合打擊，「以岸制島」，以遠程箱式火箭炮對「台獨」的支撐體系實施火力打擊，發揮「以陸制海、以岸制島」的優勢。

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