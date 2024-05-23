絕不落跑北上！陳其邁掛保證做到最後1天「市長做好就阿彌陀佛」

▲不當落跑市長！陳其邁掛保證做到最後一天：市長做好就阿彌陀佛 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

近來立法院衝突不斷，高雄市議員黃紹庭今（23）日在高雄市議會質詢時指出，新政府上任「第一任行政院長都很難當」，詢問高雄市長陳其邁，「萬一賴清德總統希望你北上組閣怎麼辦？」陳其邁則多次重申，他會做到2026年12月25日任期屆滿，這是他對選民的承諾，並稱「我能力有限，市長做好就阿彌陀佛。」

黃紹庭今在議會質詢時提到近來立院衝突，他說，現在立法院三黨不過半，很多衝突在裡面，昨天行政院長卓榮泰去拜訪立法院長韓國瑜，希望能在民生、打詐法案合作，蔡英文2016年當總統時，行政院長林全也是很難當，「第一任行政院長都很難當」。

▲黃紹庭問陳其邁，市長任期會不會做好做滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃紹庭指出，陳其邁市長歷練完整，也當過行政院副院長，2024年總統大選時，更在高雄立下大功，不只立委八仙過海，總統票數在高雄也開得漂亮，支持度最高，施政滿意度也高，儼然已成民進黨最大諸侯。

他接著話鋒一轉提到，過去謝長廷、陳菊兩位前市長一位先去當行政院長，另一位當了總統府秘書長，「萬一賴清德總統希望陳其邁市長北上組閣怎麼辦？」、「市長會不會做好做滿？」

陳其邁聽後強調，自己會做到2026年12月25日，不會提早離開工作崗位，會做好做滿。黃紹庭對此也表達肯定，稱陳其邁比謝長廷、陳菊更好，不會沒當完市長就北上。

陳其邁則稱「不一樣啦、我能力有限，市長做好就阿彌陀佛」，接著也再重申，自己會做好做滿，除非議會覺得他市長做不好要他下台，並重申選民投票給他，他要負責的對象是高雄市的選民，他的承諾就是會做到2026年12月25日。