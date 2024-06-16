婦回印尼娘家「離奇陳屍水井」　保險公司拒賠2千萬！家屬告贏了

▲人夫陪妻子回印尼娘家，妻子卻不幸跌落住家後方井底喪生。（示意圖／取自圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中蔡姓男子陪華姓妻子回印尼娘家時，幫她在新光人壽保了2千萬旅遊險，然而回國前4天，華女卻不幸陳屍在住家後方水井中，不過蔡男申請理賠時，新光人壽認為華女可能因心肌梗塞或輕生過世，拒絕理賠，蔡男只好告上法院。台中地院審理，判華女為意外死亡，新光人壽需給付蔡男等家屬2千萬。可上訴。

判決指出，蔡姓男子陪同華姓妻子回印尼娘家15天，2019年3月2日出國前，蔡男以華女為被保人，向新光人壽投保2千萬元旅行平安保險，由華女法定繼承人為受益人。不料14日早上7點半時，華女被發現以頭下腳上之姿勢，陳屍在印尼住處後方4公尺外的水井內，水井旁邊發現華女的粉色拖鞋。經印尼警方同日到現場確認華女身分，估計死亡時間約在凌晨3點至7點之間，經初步外觀檢查，華女身上並無暴力痕跡，可能因落井溺斃身亡。

華女娘家幫傭證稱，當天她如往常到華女家煮飯、打掃，經過房子後面時，發現華女的拖鞋在水井旁，入屋發現蔡男還在睡覺，她問蔡男華女去哪，蔡男也不知道，後來大家一直找不到華女，懷疑她掉到井裡，立即用機器將井水抽出，看到井中露出華女的腳，就到派出所報案。

蔡男回國後向新光人壽申請保險理賠遭拒，蔡男提告主張，因事發前一天印尼下雨，那邊環境差又長青苔，造成妻子滑倒跌落水井，意外身亡，要求新光人壽依約給付2千萬元。

新光人壽則在審理時說，保險契約上華女的簽名，和蔡男簽名筆跡類似，如果不是華女親自簽名，契約就無效。另根據印尼官方於同年7月解剖結果為「無發現矽藻」、「發現心肌梗塞痕跡(死亡)」，可見華女不符合意外死亡。另該水井高度69公分，約在華女膝蓋以上位置，推論她若非死後以外力落水，就是自行跳井輕生。兩種原因都無須給付意外身故保險金。

法官檢視相關報告，認為要保書上勾選為華女主動申請保險，且為華女親自簽名。另根據當地社區醫療中心醫師檢驗記載，「從外觀檢查，發現死亡原因，可能是因為水進入呼吸道」，而後警察雖在同年7月挖開墳墓進行遺體解剖，因發現心肌梗塞痕跡等原因，推論華女先死亡，才跌落井底，但這調查報告並無檢附詳細解剖資料。

法官表示，經法院發函調取資料，印尼警方認為華女為「意外跌井致死，非刑事案件」，無法另行立案調取資料，因而法務部法醫難以評估心肌梗塞痕跡與死亡原因的相關性，此外，華女檢體雖無發現矽藻的情況，也無法認定她為死後落水，也有可能生前就落水。

法官指出，該井口直徑只有70公分，深度約4公尺，如果華女為輕生，應該是站在井邊以頭上腳下方式跳入，因而綜合相關資料、事故環境等情狀，認為華女取水時不小心掉落井內溺斃可能性較高，判新光人壽要賠2千萬。新光人壽再上訴被駁回，可上訴。