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520總統就職空中操演　松山機場明天國內外、離島航班異動

▲▼松山機場,濱江街飛機降落,飛機降落,松山機場跑道頭（圖／記者徐文彬攝）

▲配合520總統就職空中操演，松山機場明天國內外、離島航班異動。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡亞樺／台北報導

配合5月20日第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演所需空域，桃園國際機場今天下午預演及明天上午正式操演期間，部分班機時刻異動，松山機場明天上午部分班機也將有異動，交通部民航局提醒旅客，出發前務必向航空公司確認航班動態。

國軍於15日舉行第1次全兵力預演後，周五再舉行第2次全兵力預演，依據規畫，今（19日）下午將於就職典禮預演時，進行最後一次空中全兵力預演，明天上午正式操演。

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桃園國際機場今上午宣布，配合520總統、副總統就職慶祝大會空中操演所需空域，今天下午預演及明天上午正式操演期間，部分班機時刻可能異動，提醒旅客提早規畫行程，並留意航空公司航班資訊。

▲ 松山機場清明連假首日交通狀況，國內線候補人數多，金門機場濃霧班機多延誤，旅客機場苦等。（圖／記者謝婷婷攝）

▲配合520總統就職空中操演，松山機場明天國內外、離島航班異動。（圖／記者謝婷婷攝）

民航局下午表示，松山機場配合就職典禮空中操演活動，部分航班將有異動，航空公司已在官網公布，旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。台北航空站於本月1日邀集相關單位研商，針對該時段國際線、國內線與離島航班，台北航空站已請航空公司先行調整。

台北航空站表示，各家航空公司已於官網公布受影響航班，並事先通知訂位旅客；建議旅客出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。

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