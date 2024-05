520總統就職空中操演　松山機場明天國內外、離島航班異動

中華民國準總統賴清德、準副總統蕭美琴5月20日將上任,國民黨主席朱立倫今(19日)對此表達祝福,但也意味深長表示,對於反改革、反進步的惡鬥,國民黨不會再溫良恭儉讓;我們將憑藉新民意,回應全民對於台灣大步向前的期待。「Do our best, history will do the rest.」 為所當為,歷史會給我們公允的評價。