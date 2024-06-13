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百萬YTR車禍身亡！享年40歲　妻子：他是我的全世界

▲Ben Potter。（圖／翻攝自X）

▲Ben Potter。（圖／翻攝自X）

記者楊庭蒝／綜合報導

一位擁有逾300萬訂閱的知名YouTuber本.波特（Ben Potter）於8日在一場意外中喪生，享年40歲。根據科羅拉多州警方的新聞稿，這宗意外發生於當地時間上午9時19分，地點在靠近科林斯堡的I-25公路。波特當時駕駛一輛銀色豐田汽車由南向北行駛，到了267.5英里路段時，車輛偏離路肩，繼續越過平行的支路，接著多次翻滾。

根據外媒報導，直至12日，當地驗屍官才宣佈波特死因為意外，具體則是頭部受重創。警方表示，波特雖有繫安全帶，仍於現場不幸身亡，並證實他是車上的獨自一人，且無其他車輛牽涉。儘管事故原因仍在調查中，但據新聞稿指出，目前看來既非酗酒也非超速所致。

▲▼Ben Potter的YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube／Comicstorian）

▲Ben Potter的YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube／Comicstorian）

波特的妻子Nathalie早前在X（前身Twitter）上表示，丈夫是死於「一場不幸的意外」。她形容，無論是作為一個丈夫、兒子、兄弟、朋友，甚至是陌生人，本都懷著愛心和真誠，願意傾聽並抽空陪伴親友，盡力令大家開心無憂。「他是我們的支柱、知心人，也是我的整個世界。」

在Comicstorian頻道上，波特製作漫畫有聲劇集，定期討論漫威和DC宇宙等題材。Nathalie視丈夫經營的頻道為他最偉大的成就之一，並表明不會就此中止，反而會延續他的遺志。「我和團隊想要延續下去，通過繼續講述偉人的精彩故事來紀念他，讓這位我們自己的超級英雄長存。」

Nathalie呼籲大家尊重她及其他人的私隱，並透露自己目前首要是好好哀悼丈夫的離世，處理其他事情則要暫緩。「我需要時間與親朋好友共渡難關，還有太多事情要處理。」

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