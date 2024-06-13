搭飛機托運行李注意！「這家航空公司」被點名出錯率最高

▲美國航空（American Airlines）被點名，常把乘客的行李搞丟。（圖／達志／美聯社）

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搭乘飛機，最怕行李不見或沒有一起抵達該國，導致後續行程延誤。而近3年，美國航空（American Airlines）被點名，其比其他任何航空公司有更高錯誤處理乘客行李的機率。對此，美國航空坦言，確實有這個問題，正在努力改進。

根據外媒《獨立報》報導，MyBaggage.com對美國運輸部航空旅行消費者報告數據進行分析，2021年至2024年間，美國航空（American Airlines）是美國航空公司中行李處理不當事件最多的航空公司，其在過去3年處理超過2億件行李，其中處理不當案件超過170萬起，平均每1000件中就有8.71起。數據也顯示，過去10年來，美國航空在行李處理不當問題上每年排名最高。

美國航空坦言，確實有這個問題，正在努力改進。美國航空表示，2月的不當行李處理情況較去年同期減少25%，是2017年以來最低的，此外，推出優先行李系統，將短程旅行的行李放置在飛機前部附近，以便在目的地更快地取出行李。

美國航空強調，一直在改進如何妥善確保乘客行李的方式，特別是在樞紐轉運行李，以及轉機航班之間轉運行李方面。美國航空執行長西莫（David Seymour）直言，「如果我們讓（旅客）到達那裡，而行李卻沒有成功，他們對美國航空的服務或購買機票的看法和意願就會大幅下降。」

儘管美國航空近幾個月在行李處理方面有所改善，但今年初也提高了托運行李的價格。對於不在線預付款的乘客，美國航空將大多數托運行李的價格提高到40美元，如果在辦理登機手續時在線支付，價格為35美元。對此，美國航空回應，自2018年以來就沒有提高行李費，並且正在降低攜帶超大或重型行李登機的費用。

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