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大陸 大陸焦點 特派現場

潘賢掌出席浙台周 　強調大陸將「保持惠台政策可持續性」

▲▼ 浙江台灣周。（圖／中國台灣網）

▲開幕式現場。（圖／中國台灣網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國台辦副主任潘賢掌12日出席在浙江台灣合作周（簡稱浙台周）開幕式，他致詞時指出，大陸將保持惠及台胞台企政策的連續性、穩定性、可持續性。兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆出席並指出，兩岸企業會共同推進高質量對接發展。

▲▼ 潘賢掌 。（圖／中國台灣網）

▲ 潘賢掌致詞 。（圖／中國台灣網）

據《中國台灣網》報導，2024浙台周12日上午在杭州開幕，潘賢掌致詞時指出，大陸將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，希望廣大台商台胞抓住歷史機遇，深度融入大陸全方位高質量發展進程，攜手壯大中華民族經濟，做中國式現代化的參與者、貢獻者和受益者。

潘賢掌表示，大陸將保持惠及台胞台企政策的連續性、穩定性、可持續性，採取更有力措施幫助台商台企轉型升級、拓寬融入新發展格局的通道和途徑，推出更有力舉措幫助台灣青年來大陸追夢、築夢，圓夢，兩岸同胞在交流交往交融中增進相互瞭解、促進心靈契合。

「兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人」，潘賢掌強調，歷史和現實一再表明，台灣的前途命運繫於民族復興的光明前景，搞「台獨」就沒有和平，要「分裂」就沒有發展，謀「獨」挑釁只會「禍台、害台」，讓台灣民眾利益深受其害。

潘賢掌最後指出，希望兩岸同胞團結一致，旗幟鮮明地堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆表示，隨著兩岸經濟融合發展的優化和深化，預期將有更多的台商台企融入到優質的產業鏈和供應鏈中，不斷獲得產業競爭的新優勢。

陳瑞隆還說，兩岸企業通過資源要素的合理配置和優勢互補，一定會共同推進兩岸產業高質量的對接發展，進一步提升兩岸在全球的競爭力；兩岸企業家峰會將繼續努力發揮溝通平台作用，協助兩岸企業應對各種風險和挑戰，切實服務企業轉型升級和高質量發展。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，自2013年起，浙江每年舉辦浙台合作周，兩岸人士聚集於此，圍繞大陸重大經濟戰略，聚焦推動兩岸企業發展，將浙台交流合作不斷推向新的更高層次；大陸全國台企聯將一如既往地深化兩岸交流合作，促進兩岸關係和平發展，為兩岸融合發展增添新動能、新活力。

據悉，本屆浙台周主題為「新質生產力與浙台融合發展」，兩岸工商界人士、台灣青年、省級有關部門負責人等500餘人參加開幕式，舉辦期間將在嘉興、金華、紹興、麗水、溫州、寧波等地舉行系列專題對接活動。

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