國會改革法通過　議員酸蔣萬安竟「尊重」擴權惡法恐傷民調

▲蔣萬安市政總質詢。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

國會改革法通過後引發各界關注，台北市長蔣萬安在議會備詢時也被民進黨議員猛攻此議題。議員陳賢蔚質疑蔣在藐視議會，開酸「嫌錢太多想被罰？」許淑華則問到國會改革法案的內容，對於蔣稱「尊重」感到失望，要蔣別為黨意失了民意，否則會持續重傷已是六都倒數第二的支持度。

民進黨議員陳賢蔚質詢時問及港澳條例，一度與市長蔣萬安發生爭辯，蔣要綠營不要阻擋排審該條例，雙方誰也不讓誰，讓陳賢蔚忍不住嗆蔣萬安「你在藐視議會」，蔣則回說議會沒有相關規定；陳則回酸，「別因為市議會沒有藐視國會罪，就占用質詢時間，你是嫌錢太多想被罰？」但這番話竟意外緩和氣氛，讓蔣萬安忍不住偷笑。

議員許淑華總質詢時問及國會改革相關議題，直言市長蔣萬安身為專業律師，曾在美國知名事務所執業，原本期待能夠聽到客觀的法律見解，沒想到蔣市長的回答，狠狠打臉全國法律學者，背離民意。

許淑華質詢時針對國會改革法案的內容，逐一提出與蔣萬安討論，蔣聽完後說，三讀通過的法律就要遵守、尊重立法院三讀通過的法律，讓許不滿說，該法案引起數十萬人次上街抗議，擔憂立院專制擴權影響百姓權益，認為有違憲疑慮應退回重審，「蔣市長你所說的『尊重』，就是支持惡法」。她要蔣不要只為黨意而失了民意，恐持續重傷已是六都倒數第二的支持度。

另外，民進黨議員李建昌詢問立院藍營黨團曾提及要廢除監察院是否支持？蔣萬安說，尊重立法院決定；但李追問，不要答非所問，他是要問個人看法，蔣回說，「我遵守中華民國憲法」，憲法還是五權憲法，且修憲是茲事體大要跟社會充分討論對話。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員陳賢蔚。（圖／記者林敬旻攝）