【廣編】楊祐寧擔任Dyson一日店長　分享獨門居家清潔技巧

圖、文／Dyson提供

為讓更多台灣消費者實際體驗Dyson創新科技，5月上旬曾於台北信義區香堤大道戶外大型體驗空間「Dyson科技體驗屋」，現場規劃家居體驗區與智能美髮區，展示Dyson旗下多元智慧科技產品系列。更邀請Dyson品牌長期愛用者楊祐寧擔任一日店長，親身示範Dyson三款擁有濕清潔功能的地板清潔產品，展示Dyson全新洗地科技。

身為Dyson長期愛用者，楊祐寧自從去（2023）年使用Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器就愛不釋手，平時喜愛下廚的他，總為了料理後的地板髒污感到困擾，全新Dyson WashG1™雙驅四刷無線洗地機具備創新三重分離技術，高效洗地之餘同時自動分離固液態髒污和毛髮，讓機器後續維護更衛生。

隨著二女兒Kya的到來，家中成為兩位女兒的遊樂場，幸福加倍的同時，也為了雙倍的毛髮掉落量而感到苦惱。對此，楊祐寧指出Dyson Digital Slim Submarine™輕量乾濕全能洗地吸塵器搭配採用無纏結科技的無纏結錐形吸頭，利用錐形刷條吸除長髮和寵物毛髮置於集塵筒，能有效避免長毛髮纏結。 此外，吸塵器更搭配多款吸頭，並能深入低矮家俱底部，就連窗框、書櫃下方等邊角縫隙也能深層潔淨，無需擔心清潔死角，可以放心讓家中寶貝盡情玩耍。