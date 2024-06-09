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別人All In她下車！女股神逆風拋售輝達股票「少賺389億」

別人All In她下車！女股神逆風拋輝達股票「少賺389億」　重押特斯拉也慘賠

▲知名女股神伍德創辦的「方舟投資」，2022年開始拋售輝達股票，據悉新台幣少賺389億。（翻攝維基百科、NVIDIA Taiwan臉書）

圖文／鏡週刊

全球掀起「AI浪潮」（人工智慧），讓AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價屢創新高，不過國外有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）卻在先前大幅出售輝達持股，此舉讓她付出了高昂的代價，錯失高達「12億美元」（約新台幣389億元）的獲利機會。

AI領頭羊輝達近期擠下蘋果成為全球市值第二企業，公司市值更突破3兆美元（約新台幣97兆元），這讓不少投資人口袋賺飽飽。根據外媒《彭博》《Business Insider》等報導，女股神伍德創辦的方舟投資（Ark Invest）早在2014年就買進輝達股票，當時以股票分割後每股大約4美元（約新台幣130元）買進，但卻在2022年狂拋近85.9萬股輝達股票。

據統計，「方舟投資」從2022年第4季到2024年第1季，就狂拋超過130萬股的輝達股票。對此，伍德樂觀表示，「如果輝達繼續像這樣奔馳，可能會讓其他許多公司跟著受益。所以，我們開始物色其他從人工智慧中受益公司」。

據悉，伍德近年將投資重心轉向特斯拉，稱其在自動駕駛方面進步能成為「地球上最大的人工智慧計畫」，並看好特斯拉能在未來5年、成為AI領域的龍頭企業。不過方舟創新ETF今年卻跌幅近16%，主要受最大持股特斯拉股價崩跌近30%拖累。

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