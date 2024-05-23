ATM內藏「綠色包裝乖乖」　萬人朝聖笑回：專屬守護神

▲ ATM裡有放綠色乖乖。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

圖文／CTWANT

國民零食「乖乖」已經成為機房中不可或缺的重要物品，聽說機器上擺放乖乖，機器就會乖，而且還必須是綠色的，有網友日前藉撞見某家銀行ATM內竟放了一包綠色乖乖，於是拍下畫面PO網，吸引近萬名網友朝聖，紛紛笑回「東方神秘力量」、「乖乖是台灣半導體產業鏈中資安最重要的一環」。

從照片可見，這間銀行的行員將ATM打開，似乎在檢查機台，結果裡面竟放了一包綠色乖乖，有網友日前在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，直呼「銀行員專屬零食櫃」。

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這張照片曝光後，不少網友也笑回，「沒有綠色乖乖，台灣會滅亡」、「所以乖乖是屬於掌管科技的神明嗎？」「檢查有沒有過期」、「你永遠也不知道，其實你每次都面對著一包乖乖領錢」、「不要不信邪，綠色乖乖真的很有用」

另外，還有人表示，「台灣採購設備還會隨機台送一包綠色乖乖，往往很難跟外國客戶解釋，這是重要的保固配件，有效年限看上面」、「不放真的會出事，不要不信邪」、「我朋友前幾個禮拜半夜顧機台，因為乖乖保存期限要到了，他直接吃掉，然後也沒有先放新的，那天直接從半夜忙到早上，機器故障沒停過」。

其實類似狀況先前也有女網友在臉書社團「爆料公社」表示，她到了彰化一間銀行時，正好看到工作人員在整理提款機，結果當機台拉出來時，發現裡面放了一包綠色的乖乖，事後女網友才知道，原來提款機內都會放一包乖乖。

當時，不少網友表示，「其實不只是提款機，只要有機房設備的都有這個信仰」、還有網友也分享，「實驗室也會放」、另外還有網友分享說「一定要放綠色的才有效」；另外，還有網友解釋，「機台燈號是綠色的就代表正常運行，若是紅色、黃色或橘色之類的，大部份就代表故障」。

▲ ATM裡有放綠色乖乖。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

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