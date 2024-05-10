桃機五星哺乳室提供免費尿布、嬰兒床　美日澳韓旅客也驚艷

▲桃機五星哺乳室提供免費尿布、嬰兒床、遊戲區，連國外旅客也驚艷。（圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場與機場大聯盟夥伴打造友善的哺乳及育嬰室，提供免費尿布、濕紙巾等設備，兒童休憩及遊戲區，連國外旅客也驚艷，桃園機場公司表示，美澳日韓等各國旅客在育嬰室留言本大力誇讚桃園機場很貼心，甚至還給桃園機場第一名的肯定。

為因應旅客不同需求，桃園機場在兩航廈各處所設置的哺乳及育嬰室約51處。其中特色主題哺乳及育嬰室，受到國內外旅客肯定與讚賞。

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桃機公司表示，第二航廈三樓管制區出境D區，及四樓非管制區美食街旁，與台灣黑熊保育協會合作，現場設有冰溫熱飲水機，尿布台、嬰兒床、沙發休息區、兒童桌椅及獨立隔間哺乳室等，亦提供各種尺寸的免費尿布、嬰兒乳液、奶瓶清潔劑及溫熱濕紙巾等育嬰所需備品。

▲桃機五星哺乳室提供免費尿布。（圖／桃園機場公司提供）

哺乳室也結合台灣黑熊意象，以黑熊寶寶可愛造型打造，沙發上還能看到台灣黑熊的「V字領」特徵；一旁牆上寫著台灣黑熊是珍貴的台灣國寶，邀各界關心黑熊保育，育嬰同時推廣保育觀念。

桃機公司指出，第二航廈一樓非管制區入境北側郵局旁的哺乳及育嬰室，獨立的哺乳室和母乳專用冰箱，提供媽媽隱密且安心的空間，有齊全的育嬰設施及玩具、繪本等，一旁設有免費兒童遊戲區，讓父母解放雙手。第一航廈非管制區B1美食街及3樓星巴客旁的哺乳及育嬰室，以色彩繽紛的花朵圖案布置溫馨。

▲▼桃機五星哺乳室提供免費尿布、嬰兒床、遊戲區，連國外旅客也驚艷。（圖／桃園機場公司提供）

曾在機場留下美好體驗的國內外旅客，包含日本、印尼、香港、美國等皆留言表達感謝之意。其中印尼旅客表示，桃園機場有著非常棒的哺乳室，提供嬰兒乾淨且舒適的環境；加拿大旅客則說，每一個機場都應該向桃園機場看齊。還有旅客表示未曾在機場看過這麼棒，且對家庭友善的育嬰室。

桃機公司表示，桃園國際機場重視友善的育兒環境，機場亦提供娃娃車免費租借服務、設置親子友善櫃檯等服務，未來也將與機場大聯盟夥伴持續努力，打造友善的親子環境。