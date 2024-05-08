▲南韓8日驚傳70隻猛犬脫逃，區公所隨後證實「誤發簡訊」，逃出的是繁殖犬，而且只有2隻。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓大田廣域市東區於當地時間8日上午10時（台灣時間上午9時）發布緊急災難警報簡訊，內容稱有70多隻猛犬從犬舍逃出，要求居民避難至安全場所。然而，東區區公所證實簡訊內容「有誤」，警方發現逃脫的狗不是70隻而是2隻，而且不是猛犬只是一般的繁殖犬。

根據韓聯社報導，大田市東區的區公所8日上午10時發布的災難簡訊指出，三槐洞一家犬舍9時44分左右發生70多隻猛犬脫逃，警告居民不要靠近三槐洞附近一帶，且應該「立即」躲避至安全場所。不過，區公所在25分鐘後再次發送災難簡訊表示，逃脫犬隻已經全數找回。

根據出動到現場的警方說法，逃脫的狗只有2隻，並非70隻，另外也不是原先所稱的猛犬，而是一般的繁殖犬。

對於警報消息錯誤，東區區公所方面解釋，119緊急情況室接獲犬舍有70多隻狗逃脫的報案後，向區公所請求協助，「在此過程中發送了錯誤的災難簡訊」。

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