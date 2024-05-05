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被俄國看光！德軍坦承視訊會議軟體「有漏洞」　6千場會議內容外洩

▲▼德國先前計畫援助烏克蘭金牛座巡弋飛彈，最後卻被俄媒搜尋到會議錄音黨洩密。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國先前計畫援助烏克蘭金牛座巡弋飛彈，最後卻被俄媒搜尋到會議錄音黨洩密。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

先前德國計畫援助烏克蘭遠程導彈的機密才慘遭俄媒外洩，震驚北約（NATO）。對此，德國國防部才證實，軍方在進行視訊會議時所使用的特殊版本會議軟體「Webex」存在疏漏，透過輸入簡單的關鍵字，便能搜尋出軍方召開的視訊會議。

根據《德國之聲》、《法新社》報導，德國國防部於當地時間4日證實，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）在進行視訊會議時所使用的視訊軟體「Webex」存在紕漏，儘管軍方解釋，自從該程式漏洞被發現後，就已經在24個小時內完成修復，但當地媒體Zeit Online卻透露，慘遭外洩的軍方視訊會議多達6000場，其中還有必須保密的會議。

Zeit Online指出，即便德國軍方召開視訊會議時所使用的是特殊版本，但其實在Webex上只要使用簡單的關鍵字，就能夠成功搜尋出、並訪問德國軍方所召開的視訊會議。

Zeit Online甚至還循線搜尋德國空軍司令格哈茨（Ingo Gerhartz）的線上會議室，他的名字先前曾被成功搜尋過。

據悉，先前烏克蘭一直要求德國提供金牛座（Taurus）巡弋飛彈，該款射程超過500公里的飛彈可以從龍捲風戰鬥轟炸機、F-15、F-18戰機上發射，然而德國卻始終不願交付給烏克蘭，豈料德國原本正在制定援助烏克蘭該款飛彈的計畫，卻於今年3月初慘遭俄國官媒《今日俄羅斯》公開會議時的錄音檔，引發德國高層震怒。

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