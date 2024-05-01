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日幣跌「代購業者」狂掃免稅品轉賣　日本家電連鎖商場出手了

▲▼AQUA CiTY台場的BicCamera。（圖／記者蔡玟君攝）

▲AQUA CiTY台場的BicCamera。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本疫情後觀光復甦，加上日幣貶值，有代購業者盯上免稅品、幣值的價差進行轉賣。對此，日本大型家電量販業者BIC CAMERA、愛電王（Edion）宣布，為了避免外籍觀光客轉賣免稅品，旗下約200間分店都會共享顧客情報，只要重複購買就會跳出警告並拒絕販售。

據《日本經濟新聞》報導，Bic Camera過去需要員工手動輸入護照號碼或自行辨識，才能確定觀光客是否為大量採購。然而，目前已使用新系統，可以記錄免稅購物者的護照號碼，並同步分享給日本約200多間分店，也包含子公司Kojima、Sofmap。

另外，Bic Camera旗下的Kojima，採取禁止客人免稅重複購買PlayStation 5（PS5）、Nintendo Switch等遊戲主機。

由於代購業者大量購買免稅品後，在日本就地轉賣，造成當地政府稅收減少，且電器行會被國稅局追稅，因此店家才採用新方式應對。據悉，愛電王曾被要求補稅1.7億日圓、三越伊勢丹也被要求補稅7億日圓。

此外，日本政府也計畫更改退稅機制，最快2025年4月開始，外籍旅客須先支付消費稅，到機場後才可以進行退稅，且購買超過一定金額後，海關會在出入境時檢查免稅商品。

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關鍵字：

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