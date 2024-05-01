俄男染髮「其中2色」太像烏克蘭國旗！污辱俄軍　將被送上戰場

▲俄羅斯一名男子前往警察局報案，卻反而遭警方指控染髮髮色「詆毀」俄軍。（圖／翻攝自X／@MariaBlazekova）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯一名男子前往警察局報案稱自己遭人毆打，卻因為他頂著一頭藍、綠、黃的鮮豔髮色，被警方指控蓄意將頭髮染成了烏克蘭國旗的藍黃代表色，涉嫌「詆毀」俄軍。警方還對他發出一份徵兵中心的通知單，男子可能將被迫上戰場。

根據法新社報導，自從俄羅斯軍隊2022年初入侵烏克蘭以來，莫斯科政府對國內的異議聲浪進行打壓。人權組織OVD-Info指出，一名頭髮染成藍、綠、黃3種顏色的俄羅斯男子涅特索夫（Stanislav Netesov），4月27日當天在一處公車站被人攻擊後，前往莫斯科一家警察局報案。

然而，警察認為涅特索夫的髮色是象徵烏克蘭的藍黃色，讓俄羅斯軍隊遭受汙辱、詆毀，因此起草了一份針對他所涉事項的報告書，另外還向他發出一份徵兵中心的通知單。

▲染成藍綠黃髮色的男子被發布徵兵通知，可能將前往烏克蘭戰場。（圖／翻攝自X／@MariaBlazekova）

報導指出，俄羅斯已經懲罰了數千名批評政府進攻烏克蘭的人。同樣發生在4月27日的週末，莫斯科67歲的兒科醫生布亞諾娃（Nadezha Buyanova）遭到一名俄軍陣亡士兵的遺孀指控，說她散播有關俄羅斯軍隊的「假消息」，導致布亞諾娃被判入獄2個月。

OVD-Info表示，布亞諾娃的案件起於今年2月，俄軍遺孀艾金希娜（Anastasia Akinshina）帶孩子來看醫生，隨後發布一段影片指控布亞諾娃聲稱她的丈夫是「烏克蘭的合法目標」。

布亞諾娃否認這些言論，法庭上也沒有出示錄音證據，她最初被捕獲釋後，即被下令禁止使用手機和網路。如今莫斯科法院又對她加重刑罰，原因是她未按照規定報告自己的行蹤。事發後，布亞諾娃也被她先前任職的診所解雇。