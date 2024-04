▲伊朗已故庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)引發一系列反政府示威。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

伊朗22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)2022年9月疑似因頭巾沒戴好,被道德警察逮捕後打死,引發「頭巾女孩之死」反政府示威。幾天後,伊朗16歲少女莎卡拉米(Nika Shakarami)在示威中失蹤,被發現時已經成為一具冰冷屍體,最初伊朗政府宣稱她是輕生死亡,但外流文件顯示她是遭伊朗安全部隊性侵殺害。

艾米尼的死亡引發了伊朗各地的頭巾示威運動,許多示威者大膽焚燒頭巾,高喊「女性、生命、自由」口號,畫面震驚全球。但據聯合國調查,有多達551名抗議者遭伊朗安全部隊殺害,大多死於槍擊,血腥鎮壓數個月後抗議聲浪平息了下來,伊朗道德警察的活動也有所緩和,但2024年4月又開始針對服裝規定進行新一輪打擊。

根據BBC經數月調查後刊載的報導,在艾米尼死後幾天,16歲的莎卡拉米也走上德黑蘭街頭抗議,2022年9月20日晚間她被拍到站在一處公園的垃圾箱上燃燒頭巾,群眾高喊「獨裁者去死」。一份據信由伊朗安全部隊撰寫的外洩文件顯示,莎卡拉米不知道當時她已經受到便衣安全人員監視。

Secret document says Iran security forces molested and killed teen protester, Nika Shakarami.



A young student who bravely stood up against the Islamic Republic.



Remember her when you hear Khamenei and his regime “support” student protesters in the U.S. https://t.co/GtXI1yZNYz