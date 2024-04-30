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伊朗16歲示威少女慘死　BBC：遭安全部隊「車內性侵」警棍打死再棄屍

▲▼ 伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾，被警察拘捕後打死。伊朗各地以及黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

▲伊朗已故庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）引發一系列反政府示威。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年9月疑似因頭巾沒戴好，被道德警察逮捕後打死，引發「頭巾女孩之死」反政府示威。幾天後，伊朗16歲少女莎卡拉米（Nika Shakarami）在示威中失蹤，被發現時已經成為一具冰冷屍體，最初伊朗政府宣稱她是輕生死亡，但外流文件顯示她是遭伊朗安全部隊性侵殺害。

艾米尼的死亡引發了伊朗各地的頭巾示威運動，許多示威者大膽焚燒頭巾，高喊「女性、生命、自由」口號，畫面震驚全球。但據聯合國調查，有多達551名抗議者遭伊朗安全部隊殺害，大多死於槍擊，血腥鎮壓數個月後抗議聲浪平息了下來，伊朗道德警察的活動也有所緩和，但2024年4月又開始針對服裝規定進行新一輪打擊。

根據BBC經數月調查後刊載的報導，在艾米尼死後幾天，16歲的莎卡拉米也走上德黑蘭街頭抗議，2022年9月20日晚間她被拍到站在一處公園的垃圾箱上燃燒頭巾，群眾高喊「獨裁者去死」。一份據信由伊朗安全部隊撰寫的外洩文件顯示，莎卡拉米不知道當時她已經受到便衣安全人員監視。

負責監視莎卡拉米的第12小組認為她行為不符合常理，且經常使用電話，於是一名特務假扮成示威者走進人群，發現她確實是示威活動領袖之一，安全部隊最終將她逮捕並押上了第12小組的一輛冷凍廂型車。

文件顯示，莎卡拉米與3名小組成員待在後車廂，她在被移送的過程中不斷掙扎、咒罵，其中一名成員將她放在冷凍櫃上，然後坐在她身上，才壓制住她。但另一名成員表示當他打開手電筒時，就看到坐在莎卡拉米身上的人把手伸進她的褲子裡，隨後場面開始失控，嚴重打鬥。

後座成員的3根警棍和3把電擊槍都被使用，坐在前座的隊長命令司機停車，他打開後門便發現了莎卡拉米的屍體，並且清理了她臉上和頭上的血跡。BBC於2022年10月獲取的死亡證明也顯示，她死於遭硬物打擊所造成的多處傷害。

▲▼ 伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾，被警察拘捕後打死。伊朗各地以及黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

▲2022年伊朗頭巾示威運動的抗議人潮。（圖／路透）

第12小組的隊長打電話向伊朗革命衛隊（IRGC）尋求幫助，代號Naeem 16的高階軍官告訴他「乾脆把她扔到街上」，於是他們就將莎卡拉米棄屍在高速公路下一條靜僻的街道上。

她失蹤9天後屍體才被尋獲，伊朗政府宣稱她是輕生死亡，然而，文件顯示，代號Naeem 16的軍官受到書面譴責，第12小組所屬的是與伊朗革命衛隊密切相關的伊朗準軍事組織真主黨，但與同名的黎巴嫩真主黨無關。BBC訪問一名伊朗前情報官，得知Naeem 16身分應是伊朗革命衛隊上尉Mohammad Zamani。不過，殺害莎卡拉米的人至今皆未受懲罰。

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