哈瑪斯發布新影片　人質崩潰哭！被擄超過200天盼與家人團聚

▲希格爾被哈瑪斯擄走,在新釋出的人質影片中,他一度情緒潰堤,忍不住哭了出來。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯27日釋出最新人質影片,分別是64歲美國以色列雙重國籍男子希格爾(Keith Siegel)與47歲以色列公民米蘭(Omri Miran),兩人都是在2023年10月7日這天被擄走。兩人都在鏡頭面前表達對家人的愛意,其中一人更是在鏡頭前面情緒潰堤,一度哭泣失聲,盼能再與家人團聚。

#Hamas released a new propaganda video showing two men, American-Israeli Keith Siegel and Omri Miran, two of the 133 hostages still held in #Gaza. Families have given permission for the video to be shown. It's been 204 days since Keith and Omri last saw their families. They,… pic.twitter.com/N0hnZkuIoQ