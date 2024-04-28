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哈瑪斯發布新影片　人質崩潰哭！被擄超過200天盼與家人團聚

▲▼ 64歲美國以色列雙重國籍男子希格爾（Keith Siegel） 。（圖／路透）

▲希格爾被哈瑪斯擄走，在新釋出的人質影片中，他一度情緒潰堤，忍不住哭了出來。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯27日釋出最新人質影片，分別是64歲美國以色列雙重國籍男子希格爾（Keith Siegel）與47歲以色列公民米蘭（Omri Miran），兩人都是在2023年10月7日這天被擄走。兩人都在鏡頭面前表達對家人的愛意，其中一人更是在鏡頭前面情緒潰堤，一度哭泣失聲，盼能再與家人團聚。

BBC、路透報導，希格爾一家就住在以色列卡法阿扎（Kibbutz Kfar Aza），距離加薩只有約5公里，在哈瑪斯入侵以色列的那一天，他與妻子阿維娃（Aviva）一起被哈瑪斯帶走。希格爾在影片中除了懇求以色列與哈瑪斯談判達成人質釋放協議，在回憶起先前與家人慶祝節日的點點滴滴時，他忍不住哭了出來，多次說不出話，希望能與家人團聚，最終在鏡頭前把頭低下。

阿維娃已於去年11月獲釋，曾在接受媒體訪問期間坦言不確定丈夫是否還活著，但在看到希格爾的人質影片後說，「我愛你，我們會一直戰鬥，直到你回來為止。」

另一名人質米蘭則是在以色列納海奧茲（Nahal Oz）的家被抓走，哈瑪斯當著他的妻子與孩子的面強行擄人。他在影片中提到，他已被哈瑪斯囚禁202天，這裡的情況很嚴峻，而且還有很多炸彈。

▲▼ 47歲以色列公民米蘭（Omri Miran）被哈瑪斯抓走。（圖／路透）

▲米蘭在妻子與孩子的面前被哈瑪斯抓走。（圖／路透）

哈瑪斯新發布的人質影片並未標註日期，但希格爾提到逾越節、米蘭說到被關押202天，推測影片是近期拍攝。兩人的家人看到影片後，敦促以色列政府達成新的人質釋放協議。

在哈瑪斯釋出人質影片之際，哈瑪斯正在研究以色列近期提出的停火提案，以色列外交部長卡茲更在27日稱，若達成協議，可能將暫緩發動對加薩南部城市拉法的地面進攻行動。

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