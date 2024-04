雅典天空驚現「火星奇景」居民搶拍　6年來最強撒哈拉沙塵暴強襲

▲撒哈拉沙漠沙塵暴侵襲希臘,首都雅典驚見「火星橘紅色天空」。(圖/路透)

記者趙蔡州/綜合報導

來自非洲撒哈拉沙漠(Sahara Desert)的沙塵暴23日侵襲希臘,造成希臘首都雅典及當地多個城市籠罩漫天的沙塵中,一眼望去整個天空幾乎都呈現橘紅色,宛如將整個城市移動到火星一般,儘管希臘政府警告沙塵會導致呼吸系統風險,仍有不少民眾外出或登山欣賞這個特殊的景象。

綜合外媒報導,希臘3月底、4月初時曾遭撒哈拉沙漠的沙塵暴侵襲,當時連瑞士和法國南部也受到影響,不料23日撒哈拉沙塵暴再度侵襲希臘,也是希臘自2018年3月、時隔6年以來最嚴重的沙塵暴。

事實上,撒哈拉沙漠每年可以釋放6千萬至2億噸礦物粉塵,儘管較大的粉塵很快會掉回地表,其餘細小的粉塵卻可以傳播數千公里,甚至傳播到整個歐洲地區。

▲雅典居民外出拍下沙塵暴帶來的特殊景象。(圖/路透)

希臘雅典23日被撒哈拉沙塵暴侵襲後,濃濃的沙塵顆粒幾乎覆蓋了整個天空,造成當地天空一眼望去呈現橘紅色的特殊奇景,宛如將整個城市移動到火星一般。雅典天文台天氣研究主任拉古瓦爾多斯(Kostas Lagouvardos)就形容,「雅典看起來就像是位於火星的殖民地」。

儘管希臘氣象部門警告,沙塵不但會遮擋陽光、阻礙能見度,導致行駛中的車輛容易發生車禍,也會增加空氣中細小污染顆粒的濃度,造成人體呼吸道健康風險,建議民眾非必要盡量避免外出,仍有不少民眾出門甚至爬上山,欣賞沙塵暴帶來的特殊景象。

強風不僅為希臘帶來了撒哈拉的沙塵暴,也助長了希臘南部的野火提早發生。希臘消防部門23日指出,希臘全境在過去24小時期間總共發生了25起野火。希臘每年夏天都會遭受災難性的的森林大火,2023年甚至發生了歐盟20多年以來規模最嚴重的野火事件。

