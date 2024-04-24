雅典天空驚現「火星奇景」居民搶拍　6年來最強撒哈拉沙塵暴強襲

▲撒哈拉沙漠沙塵暴侵襲希臘，首都雅典驚見「火星橘紅色天空」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

來自非洲撒哈拉沙漠（Sahara Desert）的沙塵暴23日侵襲希臘，造成希臘首都雅典及當地多個城市籠罩漫天的沙塵中，一眼望去整個天空幾乎都呈現橘紅色，宛如將整個城市移動到火星一般，儘管希臘政府警告沙塵會導致呼吸系統風險，仍有不少民眾外出或登山欣賞這個特殊的景象。

綜合外媒報導，希臘3月底、4月初時曾遭撒哈拉沙漠的沙塵暴侵襲，當時連瑞士和法國南部也受到影響，不料23日撒哈拉沙塵暴再度侵襲希臘，也是希臘自2018年3月、時隔6年以來最嚴重的沙塵暴。

事實上，撒哈拉沙漠每年可以釋放6千萬至2億噸礦物粉塵，儘管較大的粉塵很快會掉回地表，其餘細小的粉塵卻可以傳播數千公里，甚至傳播到整個歐洲地區。

▲雅典居民外出拍下沙塵暴帶來的特殊景象。（圖／路透）

希臘雅典23日被撒哈拉沙塵暴侵襲後，濃濃的沙塵顆粒幾乎覆蓋了整個天空，造成當地天空一眼望去呈現橘紅色的特殊奇景，宛如將整個城市移動到火星一般。雅典天文台天氣研究主任拉古瓦爾多斯（Kostas Lagouvardos）就形容，「雅典看起來就像是位於火星的殖民地」。

儘管希臘氣象部門警告，沙塵不但會遮擋陽光、阻礙能見度，導致行駛中的車輛容易發生車禍，也會增加空氣中細小污染顆粒的濃度，造成人體呼吸道健康風險，建議民眾非必要盡量避免外出，仍有不少民眾出門甚至爬上山，欣賞沙塵暴帶來的特殊景象。

強風不僅為希臘帶來了撒哈拉的沙塵暴，也助長了希臘南部的野火提早發生。希臘消防部門23日指出，希臘全境在過去24小時期間總共發生了25起野火。希臘每年夏天都會遭受災難性的的森林大火，2023年甚至發生了歐盟20多年以來規模最嚴重的野火事件。