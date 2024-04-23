別再邊洗澡邊小便！醫示警「1壞習慣」：小心聽到聲音就飆尿

▲物理治療師建議女性別在洗澡時尿尿。示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／鏡週刊

不少人洗澡時會「就地解放」，不過美國有一名物理治療師艾莉西（Alicia Jeffrey-Thomas ）建議「千萬別這麼做」，尤其是女生，因為這樣的壞習慣恐怕在上了年紀後，產生巨大的後果。

美國物理治療師艾莉西時常在「TikTok」平台上衛教，提供大眾良好的醫學知識，其中最受歡迎的一支影片，就是艾莉西提醒「女性切勿養成在淋浴洗澡時順便小便的習慣」。

艾莉西進一步解釋，透露這樣的習慣又稱為「膀胱底壞習慣」（bad habits for your pelvic floor），指當膀胱想解放時，會透過傳遞訊號給膀胱壁，再透過大腦發送信號告知「該上廁所了」，因此若女性淋浴時總習慣小便，會膀胱在無形中與「淋浴的流水聲」產生連結，時間一久，只要洗澡大腦就會進行潛意識聯繫，就會萌生想小便的感覺。

艾莉西表示，久而久之，打開水龍頭洗手、洗碗或游泳時，大腦就會與膀胱壁聯繫，而這對於骨盆底功能障礙的女性來說，嚴重的話恐導致漏尿問題，因此若養成這種壞習慣，往後就容易頻繁跑廁所，尤其是上了年紀後，可能更難控制，加上女性構造不適合站著小便（無法將尿液排乾淨），因此建議女性還是坐在馬桶上，等到洗澡完後、未有水聲時再上廁所。



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