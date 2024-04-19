伊朗最大機場緊急停飛「所有航班」！　呼籲旅客撤離

▲ 伊朗首都國際機場取消所有航班。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東19日凌晨爆炸聲連連，美國官員證實，以色列對伊朗發動飛彈攻擊，敘利亞等國也傳出遇襲。伊朗中部機場及空軍基地附近稍早傳出爆炸，首都德黑蘭機場也已停飛所有航班，呼籲旅客撤離。

據BNO News，當地媒體公布的畫面顯示，位於伊朗德黑蘭市中心以南30公里的國內最大機場「伊瑪目霍梅尼國際機場」（IKA）已取消所有航班，並要求所有旅客撤離。

WATCH: Announcement at Tehran's international airport says all flights have been canceled, tells people to leave pic.twitter.com/m23nangFcY — BNO News (@BNONews) April 19, 2024

另據伊朗半官方通訊社報導，核設施所在的中部伊斯法罕省稍早發生爆炸，地點靠近伊斯法罕國際機場（Isfahan International Airport）及重要空軍基地，原因目前不明。但官媒證實，該地區傳出「巨大聲響」。

伊朗在空襲發生後緊急關閉多地領空，原定於德黑蘭、伊斯法罕及設拉子（Shiraz）起降的航班紛紛取消。根據《美聯社》，阿聯酋航空（Emirates）及杜拜航空（FlyDubai）航班約自當地凌晨4時30分後改道伊朗西部。