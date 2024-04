伊朗最大機場緊急停飛「所有航班」！　呼籲旅客撤離

▲ 伊朗首都國際機場取消所有航班。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

中東19日凌晨爆炸聲連連,美國官員證實,以色列對伊朗發動飛彈攻擊,敘利亞等國也傳出遇襲。伊朗中部機場及空軍基地附近稍早傳出爆炸,首都德黑蘭機場也已停飛所有航班,呼籲旅客撤離。

據BNO News,當地媒體公布的畫面顯示,位於伊朗德黑蘭市中心以南30公里的國內最大機場「伊瑪目霍梅尼國際機場」(IKA)已取消所有航班,並要求所有旅客撤離。

WATCH: Announcement at Tehran's international airport says all flights have been canceled, tells people to leave pic.twitter.com/m23nangFcY