凌晨惡火！爸爸「不顧長子哀求」衝回去救4歲兒　雙雙喪命

▲貝瑞為了拯救么子，在火場中喪命。（圖／翻攝自Facebook／Rachel Mason）



記者吳美依／綜合報導

英國蘭開夏郡（Lancashire）發生悲劇事件，一戶民宅發生凌晨火警，父親貝瑞（Barry Mason）不顧長子苦苦哀求，義無反顧地衝回去拯救4歲么兒，結果父子倆雙雙喪生。

太陽報、每日郵報報導，這場火災發生於14日凌晨2時30分。根據現場友人說法報導，當時18歲長子大衛緊緊抓住父親的手、試圖阻止，「爸，不可以。整個地方都著火了。」但45歲的貝瑞表示，「不，不。伊森（Ethan）還在裡面」，接著再度返回火場。

據信，貝瑞設法救到小兒子，不過很快就去世了。伊森獲救時全身70%灼傷，並且陷入昏迷，16日也不治身亡。貝瑞與妻子瑞秋共同養育的其他3個孩子，包括長子大衛、16歲次女貝瑟妮、14歲三子艾薩克都成功逃出，接受治療後，目前已經出院。

親友們舉行線上募資活動，為父子倆的葬禮籌措經費。他們形容，貝瑞是「溫柔的巨人」，更是一名「奉獻的父親，直到生命最後一刻」，「我們的超級英雄。你在那裡緊緊抱著我們的孩子，言語無法形容我們對你有多感激。」

消防局仍在調查起火原因，但警方初步判定並無可疑因素。