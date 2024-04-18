生鮮雞肉「致命曲狀桿菌」超標　英國貴族超市竟淪重災區

▲英國超市販售的生鮮雞肉驗出曲狀桿菌。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

《每日郵報》報導，英國去年出售的超市生鮮雞肉出現「高度感染」，成千上萬份雞肉被驗出致命的曲狀桿菌（campylobacter）超標，被視為「貴族超市」的高級連鎖超市維特羅斯（Waitrose）情況最嚴重，高達1/15生雞肉都中鏢。

曲狀桿菌是全球最常見的食物中毒原因之一，通常導致腹瀉、噁心、嘔吐等症況，輕微狀況下能在一周內自然好轉，嚴重狀況下卻可能危及弱勢族群性命，包括幼童、老人及免疫力低下族群。

英國食物標準局（Food Standards Agency）對於曲狀桿菌祭出嚴格規範，超市每3個月必須提交一次禽類產品檢測報告，確保不得有7%以上的雞肉超標。曲狀桿菌含量安全值為「每公克1000菌落形成單位（CFU/g）」，如果大於此數值，將被認為遭受汙染，食物中毒風險更高。

不過，根據《每日郵報》獲取資料，2023年10至12月，維特羅斯送驗的生鮮雞肉樣本中，高達7.1%超標。

維特羅斯將其歸咎於「無法控制」的因素，聲稱「異常潮濕或多霧的天氣」導致檢測數值異常地高。發言人表示，他們正在努力釐清狀況，也相信少數樣本的檢測結果，不盡然能夠反映整體產品趨勢，「對於我們而言，我們產品的安全性極度重要，而我們有一系列程序，監測並限制新鮮雞肉的曲狀桿菌含量。」