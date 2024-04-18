　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

生鮮雞肉「致命曲狀桿菌」超標　英國貴族超市竟淪重災區

▲▼生鮮雞肉、冷凍雞肉、雞肉攤販。（圖／CFP）

▲英國超市販售的生鮮雞肉驗出曲狀桿菌。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

《每日郵報》報導，英國去年出售的超市生鮮雞肉出現「高度感染」，成千上萬份雞肉被驗出致命的曲狀桿菌（campylobacter）超標，被視為「貴族超市」的高級連鎖超市維特羅斯（Waitrose）情況最嚴重，高達1/15生雞肉都中鏢。

曲狀桿菌是全球最常見的食物中毒原因之一，通常導致腹瀉、噁心、嘔吐等症況，輕微狀況下能在一周內自然好轉，嚴重狀況下卻可能危及弱勢族群性命，包括幼童、老人及免疫力低下族群。

英國食物標準局（Food Standards Agency）對於曲狀桿菌祭出嚴格規範，超市每3個月必須提交一次禽類產品檢測報告，確保不得有7%以上的雞肉超標。曲狀桿菌含量安全值為「每公克1000菌落形成單位（CFU/g）」，如果大於此數值，將被認為遭受汙染，食物中毒風險更高。

不過，根據《每日郵報》獲取資料，2023年10至12月，維特羅斯送驗的生鮮雞肉樣本中，高達7.1%超標。

維特羅斯將其歸咎於「無法控制」的因素，聲稱「異常潮濕或多霧的天氣」導致檢測數值異常地高。發言人表示，他們正在努力釐清狀況，也相信少數樣本的檢測結果，不盡然能夠反映整體產品趨勢，「對於我們而言，我們產品的安全性極度重要，而我們有一系列程序，監測並限制新鮮雞肉的曲狀桿菌含量。」

ET快訊
郭雪芙「濃妝全卸」35歲真面目全被拍！遊學0偽裝讀書
KID爆顏佑庭婚訊惹當事人不快　今再爆：我本以為他是娶洗菜
聯結車國3撞緩撞車！工頭、少東遭撞死　駕駛下場曝
寶林茶室案　北市警察局長曝：有重大發現
賞味期限超過14天！她質疑買到過期蛋糕　16分店稽查結果曝
Keanna「我不會記錯」列3點反擊！　控：行走的USB偷吃
主人陳屍籃球場！生前「住車上養3貓」　罐頭誘食3天未見貓蹤
「新一代TOYOTA Camry」售價公布！　台灣今年導入
小彬彬打工一半「被帶回警局」！以為是爽缺…驚魂過程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凌晨惡火！爸爸「不顧長子哀求」衝回去救4歲兒　雙雙喪命

印尼火山連噴5次！恐引海嘯逾萬人撤離　「熔岩閃電交織」震撼畫面

索羅門大選計票　總理競爭對手：若勝選就廢除「中索安全協議」

人工降雨闖禍？阿聯降75年最猛烈暴雨　杜拜機場大亂停課一周

拜登癡呆症發作？自爆「叔叔遭食人族吃下肚」　軍方資料曝光打臉

2024全球百大機場出爐！　桃園機場上榜了「進步16名」

美50歲婦想要孩子！竟「剖開19歲少女孕肚」強奪男嬰　判關50年

英男搭船想涼快「跳入海中」心臟病發亡　眾人驚恐目睹

南韓首爾車站列車「追撞出軌」　KTX車頭嚴重毀損！淒慘畫面曝光

生鮮雞肉「致命曲狀桿菌」超標　英國貴族超市竟淪重災區

老公坤達重回Energy男團生活！　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

1千元打賭游到對岸！高職生失蹤　遺體找到了...堂姊、同學認屍淚崩

警搜出4TB硬碟 孟耿如在場！黃子佼驚恐求救｜20240417 ET午間新聞

尪吃熱炒狂點快4000元！　老婆暴走：是在吃辦桌嗎

里長貓「阿虎」誤闖3次誘捕籠 當地志工拜託：幫忙找歐膩！

女與男友爭吵突開車門跳車重摔　搶救3小時不治！驚悚影片曝

統神與吳崢握手言和！　瘦了6公斤：壓力太大

杜拜罕見暴雨12小時下完1年量　全球第二繁忙機場癱瘓

5歲韓妹搭捷運被路人讓位 伸手抱抱萌喊：謝謝愛妳♥

自己女兒自己寵XD　爸「當警衛」護她熱舞

凌晨惡火！爸爸「不顧長子哀求」衝回去救4歲兒　雙雙喪命

印尼火山連噴5次！恐引海嘯逾萬人撤離　「熔岩閃電交織」震撼畫面

索羅門大選計票　總理競爭對手：若勝選就廢除「中索安全協議」

人工降雨闖禍？阿聯降75年最猛烈暴雨　杜拜機場大亂停課一周

拜登癡呆症發作？自爆「叔叔遭食人族吃下肚」　軍方資料曝光打臉

2024全球百大機場出爐！　桃園機場上榜了「進步16名」

美50歲婦想要孩子！竟「剖開19歲少女孕肚」強奪男嬰　判關50年

英男搭船想涼快「跳入海中」心臟病發亡　眾人驚恐目睹

南韓首爾車站列車「追撞出軌」　KTX車頭嚴重毀損！淒慘畫面曝光

生鮮雞肉「致命曲狀桿菌」超標　英國貴族超市竟淪重災區

快訊／高雄男落海亡！母趕往岸邊癱坐地上　撫屍淚喊：我兒很乖

Skytrax評比　桃機證照查驗、安檢、行李遞送、乾淨機場前10名

《一拳超人》真人版電影編劇公開　《瑞克和莫蒂》主創負責

台積電今年資本支出不變！　惟魏哲家下修2024全球半導體展望

柯文哲游離藍、綠討不到便宜　前幕僚怒轟：只換來支持度最低

獨／高職生打賭斷魂…堂姊提一袋紙錢哀痛現身相驗！檢訊問3同學

219萬！台灣奧迪「Q4 e-tron電動跑旅」首發版開賣、升級逾13萬

三星救業績！發動緊急模式　幹部周上6天班

竹市府補助虎林國小及富禮國中28萬元 增購樂器設備

楊晨熙掀衣「正面哺乳照」絕美！紅色初乳畫面曝：血淚交織而來的啊

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

國際熱門新聞

即／日本四國島發生規模6.4地震

潑水節狂歡成悲劇　泰國6天243人喪命

丈夫偷吃岳母22年！人妻雙胞胎弟弟變小叔

英超低調首富身價5800億　卻連公司櫃檯都不知道他

她推叔叔去銀行　竟是「死人簽貸」

「十字交疊」男女焦屍身分曝！兇嫌向警自首

南韓首爾站列車「追撞出軌」　淒慘畫面曝

即／日本規模6.4強震　岸田文雄發出指示

日本強震韓國也感受到搖晃　民眾打爆消防局

日深夜強震「愛媛史上首次震度6」墓碑震倒

陸繼母奪亡父遺產　英國女逆轉拿回

哈瑪斯血洗　音樂祭倖存者50人輕生

面試落榜？日公司推「超貼心服務」

即／四國規模6.4地震　日監測伊方核電廠中

更多熱門

相關新聞

英國外交大臣：以色列「一定會」報復伊朗

英國外交大臣：以色列「一定會」報復伊朗

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射200枚以上巡弋飛彈和彈道飛彈，並派遣逾百架自爆無人機，報復1日以軍針對大馬士革領事館的襲擊。雖然此後美國總統拜登曾致電以色列總理納坦雅胡，要求克制報復行動；不過，英國外相卡麥隆卻透露，其實以色列仍打算向伊朗實施報復，只是目前未有具體定案。

女出國慶生被1.5m毒蛇咬傷　送進加護病房

女出國慶生被1.5m毒蛇咬傷　送進加護病房

英超低調首富身價5800億　卻連公司櫃檯都不知道他

英超低調首富身價5800億　卻連公司櫃檯都不知道他

消防員牆縫辛苦救貓　貓主子氣噗噗表情爆紅

消防員牆縫辛苦救貓　貓主子氣噗噗表情爆紅

電腦出包「慘遭1鍵離婚」　夫妻傻眼

電腦出包「慘遭1鍵離婚」　夫妻傻眼

關鍵字：

雞肉超標曲狀桿菌高級超市食安問題英國

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦發聲「記錯人了啦」

中鋼紀念品出爐！送抗菌砧板　126萬股東嗨翻

台北「雨像用倒的」通勤狼狽！網求停班停課

林襄休假「0偽裝現蹤紫南宮」被認出！

台北車站積水　通勤族看傻了：游泳池？

愛莉莎莎家中拍下暴雨「好可怕」！

快訊／北北基大雨　今全台變天

秀琴陳致遠蘇花公路遇難落石襲車

藍營大咖S被爆是家暴慣犯！顏擇雅：暗示夠強了吧

不是雞排！恐怖炸物「吸油率430％」

單親媽想肉償抵房租　房東傻眼PO網

6億黑心水產吃下肚！冷凍蝦仁、干貝遭竄改效期

山豬過世2天「臉書突發文了」：感謝支持

即／日本四國島發生規模6.4地震

更多

最夯影音

更多

老公坤達重回Energy男團生活！　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

1千元打賭游到對岸！高職生失蹤　遺體找到了...堂姊、同學認屍淚崩

警搜出4TB硬碟 孟耿如在場！黃子佼驚恐求救｜20240417 ET午間新聞

尪吃熱炒狂點快4000元！　老婆暴走：是在吃辦桌嗎

里長貓「阿虎」誤闖3次誘捕籠 當地志工拜託：幫忙找歐膩！

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面