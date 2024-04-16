嬌生兒童止咳糖漿「驗出毒素」！恐釀腎衰竭　非洲6國下令召回

▲ 奈及利亞在糖漿中驗出超標的二甘醇，多國宣布召回。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國嬌生集團（Johnson & Johnson）一批在南非製造的兒童止咳糖漿驗出高含量有毒物質「二甘醇（diethylene glycol）」，恐引發急性腎衰竭，繼奈及利亞、肯亞及南非宣布召回後，坦尚尼亞、盧安達及辛巴威也跟進。

根據《路透》，嬌生Benylin糖漿用於治療兒童咳嗽、花粉症等過敏反應，奈及利亞衛生機構此前在實驗室檢測中發現，糖漿中含有高濃度的二甘醇，宣布召回特定批號產品，肯亞、南非、坦尚尼亞、盧安達及辛巴威陸續跟進。

二甘醇對人體具有毒性，可能導致急性腎衰竭。2022年以來，甘比亞、烏茲別克及喀麥隆數十名兒童服用二甘醇超標的口服藥後死亡，令非洲國家不敢掉以輕心。

受影響的批次由嬌生於2021年5月在南非生產，不過Benylin隸屬的Kenvue公司去年已從嬌生獨立。Kenvue聲明表示，「我們針對2021年5月產品推出至2024年4月11日間的全球安全數據庫進行審查，未發現任何批次的Benylin兒童糖漿有任何嚴重不良事件」，對此仍在進行內部評估，將與衛生當局合作以確定後續行動。