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嫌女友重度皮膚病！　韓男把她「剁成80塊」找不回全屍

韓男子嫌棄女友重度皮膚病　爭吵後把她剁成80塊

▲ 韓國一名男子將女友殺害後，為了隱藏屍體將她肢解成超過80塊以上。（圖／翻攝SBS）

圖文／CTWANT

韓國媒體近日對17年前一起重大刑案發起了歷史回顧，16年前的3月27日，一名涉嫌在殺害女友並將她分屍成80塊以上的男子向法院上訴遭駁回，堅持維持「無期徒刑」的判決。

這起兇殘的命案發生在2007年1月，家住大邱的柳姓女子在1月27日晚間前往首爾去找男友，之後便宣告失聯。家人在30日報警時，起初被警方以「可能離家出走」冷淡對待，但柳女姊姊在2月1日收到柳女一封意義不明的疑似求救簡訊，警方察覺事情有異，隨即展開調查。

警方走訪了柳女的周邊關係後，將其男友金某（當時34歲）列為嫌疑人，因為他是最後一個目擊柳女的目擊者。金某告訴警方，27日與柳女約會後將其送走，之後不知道她去了哪裡。

金某是一名陸軍中士，自2004年起一直與柳女以結婚為前提交往，但據朋友的說法，金某因柳女患有嚴重的皮膚病而常常辱罵她，兩人之間始終爭執不斷。而警方追蹤調查後發現，金某在柳女失蹤當天購買了果汁機、汽車清潔劑、鋸子和清潔刷等可疑物品，之後更在金某家浴室裡發現了柳女的血液反應，因此掌握了柳女死亡的決定性證據。

被查出血跡後，金某向警方宣稱女友當天在與他發生爭吵後服藥自殺，但他是在職軍人，太害怕被認為是殺人犯遭到軍事處分，所以不敢報警。

金某供稱，為了藏起女友自殺後的屍體，他先將女友的衣物丟到路邊的舊衣回收箱，隨即切下女友身上部分肉塊用果汁機攪碎沖掉，頭髮則剪成小段後燒毀，另外部分遺體收在夾鏈袋內帶到首爾車站與附近的浴場廁所內沖掉。其餘實在難以處理的遺體，被他肢解成多塊零散掩埋在其部隊營區附近的山裡。為了干擾調查，金某還帶著柳女的手機到偏遠郊區向親人發了一封簡訊，意圖塑造柳女當時還活著的假象。

據警方統計，金某為了掩飾女友死亡的事情，竟將女友分屍成80多塊以上分別處理，以至於屍體無法完整找回，兇殘手段令韓國社會震驚。

然而在軍事法院進行一審時，法官相信了金某的證詞，只以「消極救援導致女友死亡」判處金某15年徒刑。檢察官無法接受這個結果，決定繼續發起上訴。

檢警再次調查柳女被找回的部份遺體，終於在頭顱後腦發現了有被重擊的跡象，同時門牙還有受外力拉扯外翻的痕跡，種種證據表明柳女絕不可能如金某所稱只是爭執後服藥自殺。又在金某的電腦上發現了「偽裝自殺」、「監視器影片保存期限」等搜尋紀錄，終於收集了足夠證據指控金某謀殺了柳女。

最後，韓國高等軍事法院判決金某謀殺了柳女，並判處他無期徒刑。金某曾對此提出上訴，但法院在2008年3月27日駁回了上訴並稱，「即使因受害人身體嚴重受損而無法詳細查明殺人方法，但光憑現有間接證據，就足以認定蓄意殺人罪」，因此決定維持金某無期徒刑的判決。

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