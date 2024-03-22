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英國完成重要立法　CPTPP入會協定預計年底生效實施

▲▼英國倫敦西敏寺（Westminster Abbey）。（圖／路透）

▲英國倫敦西敏寺（Westminster Abbey）。（圖／路透）

文／中央社

英國去年7月簽署跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會議定書，近日完成國內重要立法。商貿部表示，隨著各成員經濟體陸續完備國內批准程序，英國入會協定預計今年底前生效實施。

英國國內CPTPP法案在完成國會上、下議院三讀後，20日進入立法工作最後階段，即取得「君主御准」，接下來將完備技術層面的次級法規修訂，預計7月可完成所有必要的立法與行政程序。

英國商業暨貿易部表示，日本和新加坡已完成所有國內程序、批准英國入會，隨著其他成員經濟體陸續跟進，預計今年底前，英國的CPTPP入會協定可生效實施。

根據CPTPP規範，新成員入會協定生效的條件為，以英國為例：英國及所有11個既有成員經濟體完備國內程序並批准英國入會協定；或者在英國簽署入會議定書15個月後，英國及至少6個既有成員（即既有成員經濟體半數以上）完備國內程序並批准英國入會協定。

在第二種情況下，英國的CPTPP入會協定將在英國及其他完成批准該協定的經濟體之間生效實施。目前已完成批准的有日本和新加坡這兩個會員，接下來除了英國本身，另外還需要至少4個成員經濟體完成批准，英國的CPTPP入會協定才能付諸實行。

商貿部指出，英國去年簽署入會議定書後，CPTPP在全球國內生產毛額（GDP）的占比已達15%。CPTPP是通往印太區域的大門，而在未來數十年，全球約半數中產階級消費者將集中在印太區域。

隨著英國預計今年正式取得完整會員身分，中國和台灣的入會案、以及英國對個別申請案的態度，備受關注。在還未取得完整會員身分的情況下，英國官方目前一向避免對個別申請案公開表態。中國、台灣在2021年9月先後申請加入CPTPP。

商貿部主責貿易政策的副大臣韓斯（Greg Hands）19日在國會答詢表示，CPTPP的規範「未要求」對入會申請案採取「先到先審」的處理原則。

他說，根據CPTPP的內部共識，比申請時間更重要的是，尋求入會的經濟體必須符合3大條件：有意願、也有能力達成CPTPP協定的高標準；履行貿易承諾紀錄良好；贏得CPTPP既有成員共識。這3大條件適用所有申請入會的經濟體。

韓斯指出，只有在英國入會協定生效實施後，英國才能就個別申請案正式發表看法、並對個別申請案發揮影響力。在此之前，英國政府對個別申請案發表看法不僅不恰當，也可能影響英國本身的入會協定生效實施。

至於國會議員要求對政府簽署的貿易協議加強監督，韓斯表示，一旦英國的入會協定生效實施，政府將在5年內發布全面性的評估報告，並每兩年發布一次追蹤報告。

 
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