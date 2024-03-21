葬禮驚見「裸女入浴秀」！她線上哀悼忘關鏡頭　濕身被看光

The poor woman had opened a Zoom link so that she could view the proceedings as she hopped in the shower. 由 Deadline News 發佈於 2024年3月20日 星期三

記者吳美依／綜合報導

英國一名婦女來不及出席親友葬禮，於是使用教堂直播服務，透過Zoom視訊「線上哀悼」，同時把握時間、趕緊洗澡，希望趕上稍晚的守靈儀式。未料，她卻忘記關閉鏡頭，導致自己裸體入浴的畫面，被現場哀悼者全都看光。

《每日郵報》等外媒報導，這起事件發生在倫敦北部，一名父親不敵癌症去世後，他的葬禮在教堂舉行，同時開放Zoom直播服務，讓那些不克前來的親友遠端參與，未料發生「放送事故」。

一名哀悼親友回憶，當時教堂擠滿了人，大家看到洗澡畫面都非常尷尬、目瞪口呆。不過，當事人似乎不知道發生什麼事，在鏡頭前大方淋浴，甚至進行私密處除毛。她稍晚前來守靈時，悲傷地哭泣著，還哭到身體顫抖。

澳洲podcast節目「凱爾和潔姬秀」（Kyle and Jackie O）也在21日節目聊到，這起事件相當不幸，「為這個可憐的女人想想吧！」