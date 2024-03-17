生活費「通通拿去買酒」花到只剩500多塊　印度人夫活活打死酗酒妻

▲人夫宣稱，因為妻子把家用費都拿去買酒，他才會一時暴怒殺人。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）發生家庭悲劇，一名人夫把7000盧比（約新台幣2670元）交給妻子，並且說好用於家庭開支，結果卻被通通拿去買酒，花到只剩1400盧比（約新台幣534元）。他為此暴怒失控，使用一塊木板，將長期酗酒的太太活活打死。

《新印度快報》報導，這起悲劇發生於12日，42歲的戈拉克（Golak Bihari Jena）早上出門前，把家用費交給40歲妻子斯瓦普納（Swapna），當晚回家卻發現，老婆竟然醉倒在住家附近的田地裡。

他把妻子扛回家後，著急詢問錢到哪去了，卻只在老婆身上找到1400盧比（約新台幣534元），2人發生激烈口角，最終釀成悲劇。

戈拉克犯案後，使用毯子包裹遺體，藏在較少使用的房間裡，並向6歲兒子與7歲女兒謊稱「媽媽出遠門了」，讓懵懂孩子被迫「伴屍」。直到19歲長子回家後遍尋不著母親，又聞到房間散發惡臭，一開門查看才揭發案情。

警方表示，戈拉克被捕後坦承，因為受不了老婆酗酒才會痛下殺手。不過，嫌犯自己也對酒精上癮，夫妻倆過去也經常為了小事爭吵。由於斯瓦普納已經身亡，本案目前僅有單方面說詞，因此詳情仍須進一步調查。