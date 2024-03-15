路透：川普任內授權中情局「對中國認知作戰」

▲美國前總統川普在上任2年後授權中央情報局在中國社群媒體展開一項秘密行動。（圖／CFP）



文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

路透社14日報導，對事情有直接了解的前美國官員表示，美國前總統川普在上任2年後授權中央情報局在中國社群媒體展開一項秘密行動，目的在將中國輿情扭轉為反對中國政府。

報導指出，3名前美國官員表示，中央情報局（CIA）為此成立一支特工小組，在網路上運用假身分來散播不利於中國國家主席習近平政府的負面言論，並且對外國新聞媒體洩漏貶抑中國情資。這項行動始於2019年，此前不曾被報導過。

過去10年，中國在全球快速擴大影響力，包括達成軍事協定和貿易協議，並與開發中國家締結商業夥伴關係。

消息人士告訴路透社，這支中情局特工小組宣揚執政中國共產黨黨員將非法所得藏匿海外的相關指控，並且抨擊中國「一帶一路」倡議既腐敗又浪費。

上述官員拒絕提供具體細節，但是強調相關言論雖由特工暗中以假身分發布，內容都是根據事實。

兩名前官員指出，在中國國內的行動目的在激化北京最高層的偏執，迫使中國政府動用資源，追擊在嚴格管控網路上帶風向的入侵者。其中一名官員說：「就要是讓他們追虛逐幻，白忙一場」。

中情局發言人羅賓森（Chelsea Robinson）拒絕針對有無這項影響力作戰計畫、其目標和其影響置評。

中國外交部發言人表示，中情局此一行動的相關報導顯示，美國政府運用「輿論場域和媒體平台作為散播假新聞、操縱國際輿論的武器」。

路透社無法確定這項行動的成效，也無法確定現任總統拜登的政府是否維持這項計畫。

對於這項計畫是否存在或仍在進行，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華特斯（Kate Waters）拒絕置評。