蔬果肉蛋都降價了！　消費者樂喊：5樣青菜一大袋「百元有找」

▲年後蔬果價格大跳水，肉品蛋價都降價，消費者買得開心。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值年後民生消費淡季，近期蔬果、肉品和雞蛋價格都在低檔，尤其水果價格和年前相較，平均價格降了快3成，又以產季接近尾聲的草莓降7成最多；蔬菜部分，去年貴翻天的高麗菜、波菜、牛番茄等，現在都來到低檔價；蛋價也在兩波降價後，來到近兩年低價。年前年後蔬果價差大，讓不少消費者買得很有感，有買菜族說：「買了5樣青菜一大袋，百元有找！」、「最近蔬果太便宜，買得有點心虛。」

受去年小犬颱風影響，農曆年前水果價格飆漲，每公斤平均批發價格70元，比去年春節前貴2成，其中國產草莓先前受病蟲害影響，產量大減3成，導致價格大漲，每台斤飆破600元，隨著草莓產期即將結束，降幅達7成，現在市場隨處可見每盒百元草莓，連學生營養午餐也吃得到新鮮草莓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於蔬菜價格部分，去年9月每斤飆破百元菜王高麗菜，當時一顆動輒3、400元，現在每斤不到20元，一般大小的每顆50元有找；牛番茄降幅更大，去年9月每公斤平均批發價150元，現在只剩30元左右。新北市新莊公有市場菜販廖炯程說，年後蔬菜價格持續低檔，像是去年底每斤要價60元的波菜，現在只要一半價格，每斤約30元。

受農曆過年休市影響，國內蛋價因各地蛋商囤貨仍多、買氣差、加上產量穩定，近期兩波降價，目前產地價每斤36.5元、批發價46元，來到近兩年的新低點；豬肉價格部分，農業部畜牧司副司長李宜謙說，今年上半年預估會增加7萬頭數，進口量也恢復正常，豬價每公斤約84元，價格相對平穩。

農糧署副署長姚志旺說，年前因年節拜拜、送禮檔期，蔬果價格上揚，農曆年過後，民生消費市場回歸自用，就會相對平價，年前價格偏高的棗子、椪柑、蓮霧、草莓等，均有明顯降價，消費者可以趁此時多採買國內農產品。