BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

▲上市科技董座跑車拋錨在北市中山南路上，警員見狀立刻上前協助並疏導交通。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局交通分隊警員葉財文，日前在中山南路執行交通執法，卻遇到1台起跳價5百萬元的BMW8系列雙門跑車，在停等紅綠燈時發現車輛熄火且排檔桿無法作動，警員見狀立刻上前協助，事後發現車主竟是凌華科技董座，董座也在贈送禮品給葉姓警員，表達感謝之意。

警方指出，在日前北市中正一分局交通分隊警員葉財文，在北市中山南路上執行交通執法勤務，正巧遇到1台BMW8系列雙門跑車停在路中間，警員上前關心，60歲的劉姓男子表示車子故障無法動彈。

▲上市科技董座跑車拋錨，警員協助處理，感謝之餘致贈慰問品。（圖／記者邱中岳翻攝）

劉姓男子向警方表示，在停等紅燈的時候，車輛突然熄火且排檔桿無法作動，葉姓警員見當時後方來往車輛開始回堵，立即以巡邏機車與交通錐作適當警示與區隔，以示警後方來車提早改道行駛。

事後車輛由拖吊車協助拖離現場，而現場交通也在警員疏導下恢復順暢，劉姓男子感謝警員協助，透過朋友找到該名警員，並致贈慰問品，這名劉姓男子則是上市公司凌華科技董座。

據悉，凌華科技（股票代號：6166）主要推動AI人工智能世界，並且製造、開發智能運算，與全球1600多家廠商合作，從加護病房醫療電腦、工業機器人以及智能相機，甚至還參與全球第一台高速自動駕駛賽車。

劉姓董座開的BMW8系列雙門跑車，最低價格從5百萬元起跳，擁有4935cc的排氣量搭配8速手自排，600匹馬力，在0至100加速僅需3.3秒。