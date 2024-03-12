快訊／官方宣布！台中七期最新誠品百貨3／23開幕　10大餐廳亮相

▲台中誠品生活480確定在3月23日正式開幕，今天官方一次公開10大主題餐廳。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

位於台中七期的「誠品生活480」確定將在3月23日正式開幕！官方宣布，全棟B1至7F匯集誠品書店及10家大型主題餐廳、逾百個品牌23日起正式迎賓，包括全台獨家「侍老井精品和牛燒肉會所」、日本料理名店「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」、被譽為「美國十大蛋糕」的頂級甜點「LADY M」等人氣名店齊聚，還有媒體盛讚「當代藝術頂級香氛」的義大利「FORNASETTI」等品牌。

誠品生活480表示，為歡慶開幕，首週末逾10場藝文活動輪番登場，3月23日到4月7日誠品會員於480單日累計滿5000送500，首四日還可享「限時升等」活動。

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誠品生活480引進全台首家「侍老井精品和牛燒肉會所」；連續3年獲米其林餐盤推薦的「膳馨Shan-Shin」；獲「蔬食米其林」之稱《綠・蔬食評鑑指南》肯定的「ENRICH Restaurant」，以及經常一位難求的日料壽司「初魚鮨」與掀起全台日式鐵板燒風潮的無菜單「初魚鐵板燒」。

另外，還有七期獨家以精品級千層蛋糕風靡全台的「LADY M」、傳承逾80年高雄排隊名店「汕頭泉成沙茶潮鍋」、首次進駐商場將於4月開幕的道地港澳風味火鍋「春囍打邊爐」，以及「非常泰」、「1010湘食堂」、「默爾pasta&pizza」，結合B1「品食光」美食大道，搶攻七期消費市場。