獨／1歲童遭虐死！社工稱訪視無異狀　警見傷勢打臉：眼瞎嗎？

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

1歲男童凱凱（化名）2023年9月透過兒福聯盟轉介，交由劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭凌虐，同年12月送醫不治。對此，兒福聯盟事後出面強調，稱社工訪視3次都沒發現異狀，但稍早遭到專案小組打臉。專案小組表示，當接獲院方通報疑似虐童案時，專案小組立即到場，驚見凱凱全身是傷，「怎麼可能看不出來？是根本沒去訪視，還是眼瞎？」

凱凱2023年9月間經由兒福聯盟轉介到劉姓保母姊妹家中接受安置，並等待收養，然而才安置3個月左右，凱凱就因傷重送醫，緊急搶救後宣告不治，而事件直到近日才曝光，引發社會譁然。

有網友質疑，兒福聯盟社工應有定期訪視，難道都未察覺異狀？對此，兒福聯盟事後曾出面道歉，但強調社工曾訪視3次，卻都沒發現異狀。

▲虐童保母遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

不過，此說法立即被打臉，據了解，當時院方見到凱凱傷勢，驚覺有異立即報警，專案小組也立刻派員到場，卻驚見凱凱全身、甚至頭部都布滿瘀青，四肢關節更嚴重腫脹、變形，「怎麼可能看不出來？是根本沒去訪視，還是眼瞎？」

另外，經了解，劉姓保母姊妹同時間照顧三名小孩，其他兩名小孩與兩姊妹關係都非常親密，唯獨凱凱受到不公平對待，目前姊妹倆已被收押，後續相關單位也將針對負責的陳姓社工進行調查，以盡快釐清真相。