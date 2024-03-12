空拍機發現！逢甲EMBA登山協會夫妻攀玉山罹難　申請直升機救援

▲逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益以及夫人王明麗攀玉山不幸罹難。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益以及夫人王明麗攀登玉山，2日抵達圓峰山屋後卻失聯，山友因連2夜發現夫妻倆遲未返回山屋，懷疑失聯報警，家屬也焦急發文透露，有山友在南玉山的岔路上發現遺落登山杖，擔心是墜崖，希望山友們可以提供線索搜救，高雄市消防局經過10天的搜救，今（12）日利用空拍機在三叉峰下方約300米處發現失聯者，初步判定無生命徵象，確認兩人已經罹難。

高雄市消防局在5日接獲失聯通報後立即集結人員前往搜救，6日至12日期間多次申請空勤直升機協助，但因山區氣候嚴寒，且能見度極為不佳，考量直升機起降風險，因此消防局陸續增派地面搜救人員及2名飛手，攜帶無人機徒步上山搜救。

今（12）日天氣放晴，山區能見度提升，消防局徵調義消及民間無人機的空拍飛手至現場，結合玉管處人員，透過無人機搜索等空拍技術，於三叉峰下方約300米處發現失聯者，初步判定無生命徵象。

▲高雄市消防局人員在惡劣天候環境下搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於現場位處濕滑石頭坡且陡峭，搜救人員冒險下切，已接觸到死者，目前同步申請空勤直升機，以陸、空方式實施救助，截至目前為止，消防局共出動10單位及5架無人機共執行146人次的搜救任務。

這起案件是家屬在臉書社團「登山借問站」PO文表示，張忠益與王明麗2人於3月2日出發，安排於3月3日從圓峰山屋、玉山南峰三叉峰、東小南山、鹿山，最後回到圓峰山屋，卻在2日就失蹤，直到今天才尋獲兩人。