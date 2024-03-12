「最紅童星」高君雨腦瘤疑騙點閱！一排留言全罵她　完美人設崩塌

▲高君雨近日自曝患罕見腦瘤。（圖／翻攝自微博／高君雨）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸童星出身的「點讀機女孩」高君雨近日自曝患罕見腦瘤，引發大眾關注。高君雨社交帳號更新多條影片，記錄治療經歷，但因影片中出現人物的穿著與季節不符被質疑是庫存影片。3月11日，「點讀機女孩」多個社群媒體帳號留言區限制留言。

綜合陸媒報導，3月11日17時59分，高君雨的微博由母親發聲回應質疑，文章稱，「各位君雨的粉絲們：大家好，我是君雨的媽媽，正如大家所知，小雨生了一場非常嚴重的病，目前還在康復中。君雨全網的帳號一直由簽約公司在經營，我們確實無暇管理。影片原本是想記錄小雨病情，給關心的粉絲一個交代，但公司在發布過程中，運營上出現了嚴重的問題，給大家造成非常大的誤解，這也令我們非常氣憤和抱歉，我們也已經與公司交涉決定停止發布君雨相關影片。目前君雨還需要進一步康復，非常感謝大家的關心，代表君雨謝謝大家。」

此前，2月29日晚間，高君雨個人社交帳號上發布影片，稱她因患罕見腦瘤將接受手術，並記錄了自己在手術前剃光頭髮的過程

3月1日，高君雨社交帳號再發影片，稱即將進入手術室。影片中高君雨躺在病床上，正由醫護人員轉移進手術室，她對著鏡頭微笑打招呼。

之後，高君雨社媒帳號陸續發布多條影片，記錄其術後情況。3月10日，高君雨社媒帳號突然發文，表示「小雨發燒了，狀態不穩定，又進了ICU」。隨即「點讀機女孩發燒不退再次進ICU」話題登上熱搜，多名網友留言祝福，紛紛希望其能度過危機早日康復。

很快，有網友發現，高君雨在社媒發出的影片中，有醫生、護士、病人家屬身穿短袖短裙，質疑其影片為庫存影片。

網路上質疑聲越來越多，3月11日，陸媒有記者致電她所在醫院-北京天壇醫院求證詢問目前女孩的手術近況，工作人員表示，「手術情況等相關事宜，根據醫院制度，了解病患狀況屬於隱私，需要徵得家屬同意。」也獲得一張北京當日實景圖，圖片顯示街道兩旁樹木尚未變綠，與影片中戶外一片青綠場景大相徑庭。

3月11日下午，高君雨簽約公司杭州豁然開朗科技有限公司一名工作人員表示，此事公司相關部門肯定會進行處理。

之後，「高君雨媽媽發聲」詞條為微博熱搜第四，對於高君雨媽媽的發聲，不少網友看法不一。大批網友憤怒稱，「為什麼事情發酵了才出來發聲，要是沒被網友發現，這件事是不是就這樣不了了之」、「為什麼前幾天上熱搜的時候，沒看到問題，劈里啪啦發了幾天，現在被網友戳破了，就說是運營問題」。