正妹愛用「2字」！他一聽反氣呼像嘲諷　一票共鳴：聽了想巴蕊

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正妹愛用！聽到「好窩」他氣呼像嘲諷　一票共鳴：聽了想巴蕊

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／PAKUTASO）

記者鄺郁庭／綜合報導

用「好」回應別人時，有些人會加上語助詞，像是好的、好啦、好喔等等。就有網友不解表示，「到底為什麼，會在那邊說『好窩』？」覺得「好窩」聽起來很像在挑釁、嘲諷，「尤其有些人那個窩拉得特別長，X！真的聽起來超生氣。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「X你X 只有我對『好窩』這個詞深痛惡絕？」文中不解，「為什麼？到底為什麼會在那邊說『好窩』？」直呼「聽起來感覺超像在挑釁嘲諷，尤其有些人那個『窩』拉得特別長」，忍不住罵了聲髒話，「真的聽起來超生氣」，難道只有他對這個詞深痛惡絕嗎？

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貼文引發話題，就有人超有感，「沒錯！不能同意你再多」、「真的，說要刷載具，店員就說好窩」、「我也很討厭好窩」、「就不甘願的好喔」、「我也蠻討厭這個說法的，感覺就是一種嘲諷用詞，語氣中帶著一股不屑」、「好窩真的很挑事，聽了很煩」、「我有一個同事都這樣說，想一拳尻下去」、「我也是，聽了很想巴蕊。」

有網友則表示，「我也很討厭『好的』，的你X啦」、「我是剛開始看到『好歐』時也覺得火。」不過，也有人認為，「這是改善『好啦』的用語吧…怎麼又變不好了」、「很久沒聽到了欸==，可能有十年了」、「台女很愛用，連我女兒都在用」、「正妹愛用」、「正妹對你講就不一樣的感覺了。」

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