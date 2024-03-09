恐嚇信連環爆！受害人再+1　許淑華：已向刑事局報案

▲台北市議員許淑華。（圖／競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

刑事局昨日針對近來多位政治人物收到恐嚇信一事表示，已對嫌犯有初步掌握，其實際所在地應為中國大陸地區，不料，此舉並沒有遏止恐嚇信的行為，今（9日）下午民進黨台北市議員許淑華說，自己也收到恐嚇信，並直呼，「你到底是要恐嚇多少人……」。

恐嚇信風暴從國民黨立委羅智強開始，後續已接連傳出包括，民進黨立委黃捷、伍麗華、王美惠，以及國民黨立委柯志恩、江啟臣等人都有收到。

值得注意的是，多數人所收到的恐嚇信皆為同一個模板，先是將寄件人冒名為高雄市長陳其邁，再稱已在某處放置炸彈，要求收件人於指定時間前匯出鉅款，否則將引爆炸彈。

針對此事，刑事局昨日表示，確認近期多起同一模板的網路恐嚇案件均為同一人犯案，並已掌握明確事證，確認犯嫌實際所在位置於中國大陸地區，透過網路連線境外跳板主機跨境犯案。

不料，刑事局公布初步調查結果後，今日仍傳出新的受害人。許淑華稍早指出，自己也收到同樣冒名陳其邁發的恐嚇信，並已向刑事局報案。接著無奈表示，「你到底是要恐嚇多少人……」。

▼台北市議員許淑華接獲冒名高雄市長陳其邁的恐嚇信。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）