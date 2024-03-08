「2024探索北橫春季自行車活動-挑戰北橫X橫越大龍門」櫻花勇士騎行活動完美落幕

生活中心／綜合報導

大龍門勇士風雨無阻成功橫越大龍門

桃園市政府觀光旅遊局今年度為民眾帶來不一樣的探索北橫春季自行車活動，活動共計舉辦2日，並首度推出橫跨大溪、龍潭及石門水庫的大龍門親子騎行路線，期盼不一樣的騎行路線能讓更多喜愛自行車活動的老少朋友、親子等踴躍前來，一起成為桃園「櫻花勇士」！





觀旅局局長周柏吟表示，活動首日雖然遇到寒流大雨，現場氣溫僅有10度，但車友們的熱情風雨無阻，第一天共有三百多位車友們到場、現場還有多位小朋友和我們勇士們頂著寒流及雨勢成功完騎，讓我們看到車友們的熱情無法擋，另外，成功完騎的小朋們雖表示很冷很累，但很開心能參加活動，並希望明年度能夠再來挑戰！





今年度首創從大溪一路到石門的大龍門路線，從慈湖遊客中心出發，經舊百吉隧道後沿著環湖路行至石門水庫依山閣，單程長度約12.4公里，往來車輛較少、坡度相對平緩，適合初學者及親子騎行，沿途還可看到水庫的湖光山色美景，歡迎大家完騎後可以到我們附近的活魚餐廳品嚐在地美食，飯後去大溪老街、大溪茶廠，或到龍潭石門山、三坑自然生態公園等地逛逛，未來市府團隊將會把這條路線納入自行車活動規劃，希望讓我們市民朋友更加喜歡低碳旅遊生活模式，也能讓我們自行車車友們有不一樣的騎行路線，一起把我們桃園的好山好水推廣出去！

櫻花勇士熱血完騎北橫公路

風景區管理處處長廖育儀表示，次日是經典的櫻花勇士完騎認證活動，自慈湖遊客中心經北橫公路一路上行至拉拉山遊客中心，全程約42.5公里，沿途因地形起伏較大，坡度陡較為陡峭，適合比較有經驗的自行車騎士參加。這項自行車騎乘活動舉辦迄今已邁入第9年，活動開放報名的首日馬上額滿，非常感謝各位車友們長期的支持，活動次日(3月3日) 現場計有約400多位勇士們到場，7點30分鳴笛後從慈湖遊客中心出發，首位勇士在上午9點7分抵達拉拉山終點站，今日活動共有249位勇士成功完騎，一起為2024櫻花勇士完騎認證活動畫下句點。

活動獲得車友們熱情相挺

開幕日的大龍門自行車騎行活動於(3月2日)上午9點於寒流風雨中展開，現場計有約300名車友外，本市觀光旅遊局周柏吟局長、風景區管理處廖育儀處長、陳瑛議員服務處助理芸韻、後備軍人指揮部桃園管理組組長黃聖恩、復興區代表會高進明秘書、簡明仁代表及江衍恒代表、大溪區新峰里里長林信宏、仁文里里長邱素月、復興區農會常務監事黃金來，以及功學社單車學校謝正寬校長等貴賓均一同出席開幕日活動。





本年度單車完騎認證活動共計2日，首日(3月2日)報名人數為518人、實際報到人數為354人，抵達終站計109人，次日(3月3日)報名人數上限500人、實際報到人數為401人，抵達終站計249人。



