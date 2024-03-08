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社會 社會焦點 保障人權

「駕駛如中邪」害礁溪1死3傷車禍！　友還原現場：他突沈默不語

記者葉國吏／綜合報導　

宜蘭縣礁溪鄉礁溪路6日晚間發生1死3傷車禍，根據駕駛友人描述，李姓駕駛原本還跟他們有說有笑，沒想到經過宜興橋後突然像中邪一樣沈默不語、猛採油門，最後不顧紅燈直接衝撞機車造成死傷。

▲▼宜蘭礁溪自小客街頭闖紅燈狂飆，追撞停等紅燈機車釀成1死3傷。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭礁溪自小客街頭闖紅燈狂飆，追撞停等紅燈機車釀成1死3傷。（圖／記者游芳男翻攝）

礁溪路二段、瑪僯路路口6日晚間發生嚴重車禍，肇事李姓駕駛(47歲)開著自小客沿著礁溪路慢車道一路闖紅燈高速行駛，撞上路口停等紅燈的2部機車，其中一名42歲的吳姓騎士遭猛力推撞約50公尺，機車凹折成「U字型」，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治；另名24歲的林姓騎士則是腿部受傷，沒有生命危險。

警方調閱監視器後發現，李男早在這次死亡車禍發生前，就在500公尺外的路口闖紅燈擦撞另輛雙載機車，導致林姓騎士(28歲)與後座女乘客(33歲)跌倒骨折。

▲警方調閱監視器發現，李男早在事發前就已經闖紅燈擦撞另部機車釀成2傷。（圖／記者游芳男翻攝）

根據《自由時報報導，車上友人指出，原本李男還跟他們有說有笑，沒想到開車行經宜興橋後，李男突然不說話，油門越踩越重，友人在車上不斷提醒「開慢點」卻毫無反應，彷彿跟中邪一般，最後直接撞向停紅燈的機車，造成46歲騎士死亡。

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