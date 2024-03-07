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獨／確定了！台中七期誠品3／23全館開幕　超人氣餐廳進駐搶客

▲誠品生活480。（圖／記者游瓊華攝）

▲誠品生活480預計在3月23日開幕，其中包括米其林餐盤推薦的台菜餐廳膳馨也進駐館內。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

位在七期、台中最新百貨商場誠品生活480去年底試營運，《ETtoday東森新媒體》掌握消息，館方已經敲定全館在3月23日正式開幕，此消息也獲得業者證實，屆時除了已營運的書店之外，最讓饕客期待的7樓，有多家人氣餐廳進駐，包括超難訂位的初魚鮨以及米其林餐盤推薦的台菜餐廳膳馨等，勢必又將吸引大批消費者前往。

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

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▲誠品在台中的誠品480去年底試營運，今年搶在母親節檔期前正式開幕。（圖／業者提供）

全白色外觀的誠品生活480以「城市美術館」為概念，去年12月開始試營運，但僅開放地下一樓美食街以及2到5樓等樓層，當中包括服飾、配件等以及誠品書店；但餐廳部分，各品牌直到去年底以及今年才陸續裝修完工並開始試營運。

其中最先開幕的是老井餐飲集團旗下全新品牌「侍老井」精品和牛燒肉會所，在1月26日開幕；而初魚集團旗下的「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」，也在3月份進駐並且接受電話預約；另外，米其林餐盤推薦的台菜餐廳膳馨，預計也在3月底正式對外營運。

周邊百貨同業認為，誠品480對於鄰近的新光三越、大遠百、老虎城購物中心等消費客群影響有限，但確實會吸引不同族群進七期逛逛看看。

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