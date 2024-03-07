裁併黃復興黨部　邱毅：應該是朱立倫爭取連任的策略

▲朱立倫。（資料照／記者鄭佩玟攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨中常會6日拍板將黃復興黨部併入一般黨部，改為退伍軍人服務工作委員會，並新增青年數位部。針對大規模黨務組織改造，國民黨主席朱立倫強調，「黃復興絕不會走入歷史，而是用另一種角色一起創造新的歷史」。前立委邱毅認為，這應該是朱立倫爭取連任的策略。

邱毅說，黃復興黨部是國民黨內僅存的特種黨部，由退役軍士官兵組成的深藍團體，他伴隨著台灣六十多年風雨飄搖悲歡歲月，如今他老了，英雄末路了，被認為價值不再了，所以該走入歷史，成為老古董了！

邱毅感嘆，真的好淒涼，不過這也是國民黨的文化，過河拆橋，上屋抽梯，而所謂改革，其實說穿了，還是為自己利益的盤算。

邱毅指出，朱立倫不喜歡黃復興黨部，早已是公開的秘密。1998年他從美國回台灣，第一次選立委，黃復興黨部就沒支持他，大部分選票給了同選區的朱鳳芝。2021年黨主席選舉，黃復興黨部支持張亞中，朱立倫差點敗陣，靠著地方派系才險勝過關。明年又要選黨主席了，深藍系統支持台中市長盧秀燕，所以現在用改革為名幹掉黃復興，應該是朱立倫爭取連任的策略。

邱毅也提到，這套裁併黃復興黨部的所謂改革方案，傳出是來自議員于北辰的手筆，現在已經投奔綠營，朱立倫還把于北辰的方案視若珍寶，這個被吹捧的政治精算師，到底是聰明，還是愚蠢呢？