6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

▲警消將莊女拉進屋內，幸無發生憾事。示意圖，與本案無關。（圖／記者吳世龍攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區1名莊姓女子，因丈夫外出工作，她長期獨自照顧新生女嬰壓力大，又不慎讓女嬰跌落床下，心生愧疚，竟吞下大量安眠藥物、飲酒，並翻越公寓大樓16樓，家屬見情況危急，趕緊打電話請求警方協助。警消到場安撫莊女情緒，並趁隙將她拉回屋內，成功挽救莊女性命。

台中市霧峰警分局國光派出所上月底接獲報案，1名莊姓女子攀坐在社區大樓16樓窗戶外平台，情緒不穩，恐發生危險，請求員警前往協助。

警方到場了解，原來莊女（33歲）半年前產下女嬰，丈夫工作長期不在家，由莊女獨自照顧孩子，因女嬰患有異位性皮膚炎，照顧不易，案發當日中午不慎讓女嬰跌落床下，雖女嬰未受傷，但莊女心生愧疚，且長期壓力大，一時情緒激動，服下大量安眠藥物並飲酒，隨後翻越大樓陽台。

警方安撫莊女情緒，勸她多想想父母、孩子及其他親人，莊女情緒好轉，但因服用安眠藥物，且坐在陽台許久，無力爬回房間，警方遂將窗戶取下，後協助她拉進屋內。

經警消向家屬確認無須將莊女強制就醫，家屬也表示會多加留意，不再讓莊女獨處，順利拯救莊女性命，家屬十分感謝員警及時幫忙。

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