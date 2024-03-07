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大陸 大陸焦點 特派現場

瑪丹娜「16個深蹲」成陸網燃脂操　醫警告：恐半月板被擠碎

記者廖翊慈／綜合報導

流行女皇瑪丹娜在2001年世界巡迴演唱會上，一段連續16個深蹲的影片，近日在陸網上掀起挑戰，許多人將該段動作作為燃脂操，不少明星、網紅也紛紛效仿。不過醫師也警告，該動作對一般人來說危險性較高，可能會導致半月板被擠碎。

▲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲不少健身網紅將該段影片作為燃脂運動。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，瑪丹娜踩著10公分的高跟鞋連做了16個蹲跳，大開大合的動作讓觀眾看了都感覺心肺在跟著燃燒，且在這段高難度動作之前，瑪丹娜已經連續唱跳了兩小時。

▲瑪丹娜16個深蹲成陸網燃脂操。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸不少明星也跟著挑戰。（圖／翻攝自澎湃新聞）

不少大陸網友紛紛效仿瑪丹娜的16個深蹲，明星也紛紛加入挑戰行列，甚至有不少健身網紅將此連蹲作為燃脂推薦影片，相關字「16連蹲甩肉」、「挑戰瑪丹娜16個深蹲」、「瑪丹娜連蹲練腿」、「瑪丹娜深蹲燃脂」等不斷衝上熱搜。

▲瑪丹娜16個深蹲成陸網燃脂操。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲「瑪丹娜16個深蹲」相關影片近日成陸網話題。（圖／翻攝自澎湃新聞）

骨科醫師劉安對此表示，瑪丹娜演唱會上做的「16連蹲」，對一般人來說難度更高，危險也更大，「在16連蹲過程中，膝關節和髖關節都是在不停屈曲伸直，膝關節從伸直到屈曲，它有一個擠壓的過程。」

劉醫師強調，「在這個過程中，膝關節中間有半月板這樣一個墊片，這個墊片會跟著膝關節的活動而動，如果長時間活動不當就會導致半月板被擠碎。」他也呼籲，運動都是有風險的，大家務必量力而行。

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