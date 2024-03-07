12星座「絕情」排行大公開　第一名網嘆：自制力魔人無誤

▲處女座面對爭執常常會把責任往自己身上攬。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

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當一段感情走到了盡頭，12星座會怎麼面對和看待呢？《星座好朋友》為大家整理出不同星座在面對分手，心態上會有什麼變化，當然每個人的個性和成長背景不同，也會有不一樣的影響，一起參考看看。

第12名：巨蟹座

巨蟹座的人總是放不下，尤其他們又是後知後覺的類型，當下他們可能會開始檢討自己，然後發現你才是他們的摯愛。所以在夜裡他們總是無限的糾結，也會忍不住想要聯絡前任，就是放不下也做不到狠心。

第11名：水瓶座

水瓶座的人很喜歡鑽牛角尖，尤其分手後，他們會一直在想是不是自己做錯了，他們還是會盡可能的和前任保持聯絡，只要還沒有更好的對象出現，他們心裡都會一直掛念著你。

第10名：處女座

處女座的人其實很癡情，他們一般都是不會主動提分手的，他們往往會把責任往自己身上攬，總是把你想得很好。他們其實不難復合，只要對方還是愛著他們，去求一下其實他們都會答應，是很心軟的類型。

第9名：雙子座

雙子座的人意外的很專情，他們在分手之後往往會往壞處想，怕對方到處說關於自己的不是，因此他們會希望可以跟前任保持聯繫。他們分手後其實不會太狠心，因為對他們來說，沒什麼不能好好放下的。

第8名：雙魚座

雙魚座的人心腸很軟，是很感性的類型，即使有了新的戀情還是忘不掉舊愛，只要前任一挽回，他們很可能就心軟回頭了。

第7名：獅子座

獅子座的人自尊心很強，他們很在意每段感情，尤其很不能接受自己被甩的感情。因此如果感情失敗，他們死都會強迫自己忘記舊愛，即使心裡還是很介意，他們還是會果斷分手的。

▲摩羯座面對情傷會督促自己不要陷入情緒支配中。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第6名：牡羊座

牡羊座的愛情多半是從崇拜開始，所以一旦幻想破滅，通常就難以挽回。所以他們是很少跟前任復合的，分手的時候會冷漠以待，不容易再熱情起來。

第5名：金牛座

金牛座的人表面都會假裝淡定，可是其實內心波動起伏很大，對於舊愛也是非常在意。不過他們個性倔強，絕對不允許自己吃回頭草，分手就要斷得乾淨，絕對不再接觸跟舊愛有關的事物。

第4名：射手座

射手座的人一向都看很開，尤其在感情方面的事情，不希望自己被感情困擾太久。因此即使分手後，也會迅速的脫離情傷，讓自己回歸正常生活，要讓自己活得比舊愛好。

第3名：天秤座

天秤座的人分手後，他們就會將情感轉到朋友身上，會找許多事情來做，充實自己的人生。如果舊愛要挽回，他們大多時候還是會果斷拒絕，分手後的他們還是會讓自己盡量過好，會狠心跟舊愛說掰掰。

第2名：天蠍座

天蠍座可是出了名的報復心強，在分手當下也許會感到難過，可是久了之後，他們的情緒會慢慢從傷心變成憤怒。但他們通常還是會保持理智，不會對前任做出報復性的行為，可是也別指望他們會對前任和顏悅色，他們會盡可能的和你斷掉所有聯繫。

第1名：摩羯座

摩羯座的人自制力很強，他們不允許自己被情緒支配，所以就算是受了情傷，也會要自己堅強。他們不喜歡重蹈覆轍的感覺，如果感情不合適也絕不勉強。