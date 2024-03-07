　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

12星座「絕情」排行大公開　第一名網嘆：自制力魔人無誤

▲▼分手金句。（圖／Unsplash）

▲處女座面對爭執常常會把責任往自己身上攬。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

當一段感情走到了盡頭，12星座會怎麼面對和看待呢？《星座好朋友》為大家整理出不同星座在面對分手，心態上會有什麼變化，當然每個人的個性和成長背景不同，也會有不一樣的影響，一起參考看看。

第12名：巨蟹座

巨蟹座的人總是放不下，尤其他們又是後知後覺的類型，當下他們可能會開始檢討自己，然後發現你才是他們的摯愛。所以在夜裡他們總是無限的糾結，也會忍不住想要聯絡前任，就是放不下也做不到狠心。

第11名：水瓶座

水瓶座的人很喜歡鑽牛角尖，尤其分手後，他們會一直在想是不是自己做錯了，他們還是會盡可能的和前任保持聯絡，只要還沒有更好的對象出現，他們心裡都會一直掛念著你。

第10名：處女座

處女座的人其實很癡情，他們一般都是不會主動提分手的，他們往往會把責任往自己身上攬，總是把你想得很好。他們其實不難復合，只要對方還是愛著他們，去求一下其實他們都會答應，是很心軟的類型。

第9名：雙子座

雙子座的人意外的很專情，他們在分手之後往往會往壞處想，怕對方到處說關於自己的不是，因此他們會希望可以跟前任保持聯繫。他們分手後其實不會太狠心，因為對他們來說，沒什麼不能好好放下的。

第8名：雙魚座

雙魚座的人心腸很軟，是很感性的類型，即使有了新的戀情還是忘不掉舊愛，只要前任一挽回，他們很可能就心軟回頭了。

第7名：獅子座

獅子座的人自尊心很強，他們很在意每段感情，尤其很不能接受自己被甩的感情。因此如果感情失敗，他們死都會強迫自己忘記舊愛，即使心裡還是很介意，他們還是會果斷分手的。

▲▼情侶吵架,爭吵,分手,吵架,不開心,爭執,戀人 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲摩羯座面對情傷會督促自己不要陷入情緒支配中。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第6名：牡羊座

牡羊座的愛情多半是從崇拜開始，所以一旦幻想破滅，通常就難以挽回。所以他們是很少跟前任復合的，分手的時候會冷漠以待，不容易再熱情起來。

第5名：金牛座

金牛座的人表面都會假裝淡定，可是其實內心波動起伏很大，對於舊愛也是非常在意。不過他們個性倔強，絕對不允許自己吃回頭草，分手就要斷得乾淨，絕對不再接觸跟舊愛有關的事物。

第4名：射手座

射手座的人一向都看很開，尤其在感情方面的事情，不希望自己被感情困擾太久。因此即使分手後，也會迅速的脫離情傷，讓自己回歸正常生活，要讓自己活得比舊愛好。

第3名：天秤座

天秤座的人分手後，他們就會將情感轉到朋友身上，會找許多事情來做，充實自己的人生。如果舊愛要挽回，他們大多時候還是會果斷拒絕，分手後的他們還是會讓自己盡量過好，會狠心跟舊愛說掰掰。

第2名：天蠍座

天蠍座可是出了名的報復心強，在分手當下也許會感到難過，可是久了之後，他們的情緒會慢慢從傷心變成憤怒。但他們通常還是會保持理智，不會對前任做出報復性的行為，可是也別指望他們會對前任和顏悅色，他們會盡可能的和你斷掉所有聯繫。

第1名：摩羯座

摩羯座的人自制力很強，他們不允許自己被情緒支配，所以就算是受了情傷，也會要自己堅強。他們不喜歡重蹈覆轍的感覺，如果感情不合適也絕不勉強。

ET快訊
「4生肖」3月桃花狂炸
國王大惡耗！林書豪東超全泡湯
離奇！女子從國道高架墜落死亡
丫頭送員工IU門票！遭網圍攻「拿公關票」　親上火線解答

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

12星座「絕情」排行大公開　第一名網嘆：自制力魔人無誤

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

12星座「絕情」排行大公開　第一名網嘆：自制力魔人無誤

天冷喝熱湯暖身？營養師：常喝熱湯恐增罹患食道癌風險

快訊／台積電ADR美股「148.97美元創新高」　市值突破7700億美元

遭虧「真正的醫生」！韓國未罷工醫師個資遭肉搜　匿名醫：很害怕

「403快來取貨！」他見超商貨架旁一幕傻住　眾人笑瘋：這是搬家

昔兩岸童裝龍頭　麗嬰房宣布二度減資：今年中國再關百店

媳婦不聽話狂頂嘴　婆婆頭疼「兒娶到恰查某」吐1句話被網嗆爆

快訊／天母知名冰品店「凌晨火警」！現場濃煙狂竄　警消救援中

寒流卻洗冷水澡！港湖突停供瓦斯　蔣萬安深夜急回：陸續恢復中

知名品牌A＆F股價「狂漲近400%」　勝過輝達！

寒流來襲⋯內湖、南港無預警「瓦斯斷供」　議員曝原因：管線施工影響

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

運勢熱門新聞

12星座「絕情」排行榜

12星座示愛方法射手甩開花心刻板標籤

他真的愛上了　12星座遇到真愛反應公開

3生肖將迎來巨變！3月起運勢暴漲

個性不合只是藉口！　這「4種習慣」毀掉愛情

12星座在這3雷點「對你生氣」　代表真的很在乎你！

從回訊息的速度　推測12星座的「在乎程度」

2024閏年「5星座迎機遇」　牡羊座在新領域大放異彩

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（下）

有這個手相適合當創業！會帶人、交友廣「BOSS手」

對方「沒有拒絕」這4個小動作　就是也想在一起

出生日期相加看你和他合不合？

12星座暗戀訊號

更多熱門

相關新聞

「4生肖」3月桃花狂炸！一堆人追脫單倒數

「4生肖」3月桃花狂炸！一堆人追脫單倒數

3月春暖花開之時，無論是單身還是已經有伴的人，都能感受到愛情的力量，沉浸在甜蜜與溫馨氛圍中。塔羅牌老師艾菲爾公布3月愛情運勢最好、桃花旺炸的「4大生肖」，全身上下散發出迷人自信與魅力，將吸引眾多追求者的目光，甚至可以大膽地向心儀對象示好，激發愛的火花，距離脫單的日子不遠了！

舊愛最美？容易吃回頭草TOP3星座

舊愛最美？容易吃回頭草TOP3星座

存不了錢？12星座「四不一沒有」

存不了錢？12星座「四不一沒有」

婦腦中風　慈院中西醫合療改善行動力

婦腦中風　慈院中西醫合療改善行動力

關鍵字：

情侶戀愛感情兩性溝通星座曖昧

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

即／新店1男2女遭陌生人持鋤頭襲擊　3路人送醫

礁溪老爺酒店4/7起「封館整修2個月

丫頭送員工IU門票！遭網友圍攻「拿公關票」

西施買檳榔送熱舞！車前猛搖爆紅

即／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

爆料唐鳳一定下台！郭正亮：藍綠難得共識

快訊／女從國道三號汐止高架墜落亡

學韓韶禧叼筆蓋？　迪麗熱巴咬餅乾被罵：氣質仿不了

熱門車牌BMW底價3000元起　11日開放競標

重回7年前設計！　iPhone 16 最新諜照曝光

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面