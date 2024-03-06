屏東嬤菜攤擺這張　嗆爆假鈔族「別逼老娘迴旋踢」！全場讚翻

▲阿嬤的警告標語令眾人莞爾。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者鄺郁庭／綜合報導

「阿婆真的很可愛，知道有粉絲關注，還會更新警語。」有網友在「路上觀察學院」貼出兩張照片，只見菜市場中有菜攤擺出牌子，警告「假鈔族」不要欺騙。不只內容有趣、字跡好看，店家還定期更新警語，引發眾人熱論。

原PO在「路上觀察學院」貼出照片，「阿婆真的很可愛，知道有粉絲關注，還會更新警語，警告不要再拿假鈔來消費。」從照片中可見，舊版警語為「做買賣仁義在，拿假鈔禍三代，心存貪則莫怪，林祖媽過肩摔」；新版則是「銅板生意拚經濟，銀貨兩訖互不欺，邇來買賣現偽幣，別逼老娘迴旋踢」。

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照片一出，有網友直笑，「又會過肩摔又會迴旋踢！阿嬤妳也太厲害了吧」、「被菜販耽誤的跆拳道高手」、「地表最強阿嬤」、「這是一個給賣菜耽誤了詩人的故事」、「想看阿婆迴旋踢」、「會迴旋踢又會過肩摔，我相信她家的貓肯定會後空翻。」

也有人大讚，「好字，好詩，好派！讚啦」、「字寫得好看、內容幽默、語句押韻，再加上用幽默的方式面對無奈的事情，真是大智慧」、「除了幽默，念起來也滿順，重點是字也太好看了。」還有眼尖網友認出地點，曝光這在「屏東縣潮州大同果菜市場」。