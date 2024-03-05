快訊／涉槍殺「少爺」逃回台交保被撤　北院今晚緊急重開聲押庭

▲周昱帆（黑口罩）涉及台籍通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍案，回台應訊被北檢聲押禁見但北院交保30萬元，高院採納檢方抗告意見，5日發回北院更裁。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台籍通緝犯綽號「少爺」的石茂強，今年（2024年）2月在泰國曼谷遭槍殺棄屍，涉嫌共同行兇的台籍男子周昱帆逃回台灣，經台北地檢署複訊後聲押禁見，台北地院裁定交保30萬元並限制住居與限制出境、出海，檢方抗告後，高院今（5日）發回北院更裁，北院已聯繫辯護律師通知周男今晚8點重新召開聲押庭。

北院上月（2月）28日下午3點半召開聲押庭長達5小時，中場2度休庭讓檢方補充聲押證據，因本案發生於境外、檢警都還來不及取得泰國當地的調查資料，法官最後裁定周男交保30萬元，主因是當時跡象顯示周男僅參與清理命案現場血跡，回台到案後主動供出案情、交出手機扣案，並配合採集生物跡證。

法官認為，周男被指涉共同殺人，即使發生在境外，我國司法仍有審判權，但周男雖涉犯重罪且有逃亡、勾串滅證之虞，而有羈押原因，不過周男再三保證配合偵辦、隨傳隨到，審酌當時事證，並無羈押必要，法官同時附加限制住居、限制出境出海防逃等條件。

檢方不服周男交保，提起抗告。高院調查後認為仍須詳查周南涉案情節與程度，是否可用交保、限制住居、限制出境及出海等手段，就能確保後續偵查程序順利進行，今撤銷北院准許周男交保裁定，發回北院更裁。

北院接獲高院通知，立刻聯繫周昱帆的辯護律師幫忙找人，請周男今晚務必出席重新召開的聲押庭，暫定今晚8點開庭。24歲周男於上月25日石茂強屍體被發現當天，立刻搭機回台，入境就被已接獲泰方訊息的刑事局派員帶回問話，周男否認殺人，他在場僅目擊命案發生，因怕被兇手滅口，趕緊找理由脫隊逃回台灣。