國1五楊高架火燒車！駕駛驚險逃生...10分鐘撲滅已燒成鐵架

▲國道1號五楊高架北向發生火燒車濃煙竄出。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

國道1號五楊高架北向51.8公里機場系統路段今日下午有1部小客車在行進中冒煙，駕駛為61歲的陳姓男子發現後，立即將車輛停靠外側路肩並逃生報警，隨即車輛即冒出濃煙和火勢，消防隊抵達時已全面燃燒，10多分鐘即撲滅，但車輛已被燒成廢鐵，所幸無人員傷亡也未波及其他車輛，詳細的起火原因仍待消防調查中。

▲▼警消獲趕往救援，但火勢雖迅速撲滅但車輛已被燒成鐵架。（圖／桃園市政府消防局提供）

國道警方表示，今日下午14時許，陳姓男子駕駛小客車行經國道1號五楊高架北向51.8公里機場系統路段，發現車輛有異狀並冒煙，立刻將車輛停靠於外側路肩，下車撥打電話報案，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即出動消防人員15名消防車5輛、救護車1輛趕赴現場，不到5分鐘控制火勢、10分後撲滅，所幸駕駛陳男及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

現場濃煙影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。