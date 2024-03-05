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爺爺過世留2千萬遺產　5姊妹「只分到2千元」怒提告！法官：很合理

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲ 法官認為，沃德和孫女來往有限，將遺產留給子女的決定很合理。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名爺爺過世後留下價值50萬英鎊（約新台幣2千萬）財產，幾乎全都留給還在世的兒女，5個孫女每人僅分到50英鎊（約新台幣2千元），令她們氣得告上法院，引發一場家庭糾紛。但法院判決指出，他的決定非常合理。

綜合Metro等英媒，91歲退休軍人弗雷德里克．沃德（Frederick Ward Snr）2020年過世前，幾乎將50萬英鎊財產全都留給2名子女，包括一棟價值45萬英鎊的公寓，引發子孫遺產糾紛。

沃德原先希望將遺產分給3個孩子，但其中一個兒子小弗雷德（Fred Jr）2015年就去世，小弗雷德一家從此鮮少和沃德聯絡。

沃德生前告訴律師，他對小弗雷德的5個女兒很不滿意，也就是他的孫女。因為她們在沃德因肺部疾病三度住院期間，完全沒有去探望他，2018年立下的遺囑便要求將大部分遺產留給另外2名子女。

5個孫女卡羅（Carol Gowing）、安吉拉（Angela St Marseille）、亞曼達（Amanda Higginbotham）、克莉絲汀（Christine Ward）漢珍妮特（Janet Pett）在爺爺過世後，每人僅收到一個裝有50英鎊的信封，憤而提起訴訟，指控叔叔和姑姑說服爺爺，把遺產都留給他們，還聲稱爺爺在2018年已經沒有能力立遺囑，應視為無效，且主張擁有1/3遺產繼承權。

但高等法院法官布賴特韋爾（James Brightwell）近日裁定，沃德2018年立下的遺囑「完全合理」，因為他生前和孫女接觸的機會非常有限，但和兒女感情很好。

布賴特韋爾說明，她們可能以為當爺爺早逝，爺爺也應該將遺產平分給兒子的繼承人，但考慮到孫女和他的關係疏遠，認為沃德將財產平分給還在世子女的決定相當合理，駁回她們的指控。

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