八堵所遭撞奪1命！苗栗17派出所中高風險　暫放紐澤西護欄阻擋

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

基隆市警三分局八堵派出所遭貨車衝撞入門，造成值班台警員傷重不治。苗栗縣警察局盤點，全縣有8處分駐、派出所有高度風險，9處具有中度風險，已經向公路局苗栗工務段商借水泥預鑄紐澤西護欄，擺放於這17處廳舍出入口前，作為臨時性安全設施，後續將設計不銹鋼柱車阻作為永久性的安全設施。

苗栗縣警局後勤科長張中表示，苗栗縣警局及各分局、分駐(派出）所和2個拖吊場，共計65個駐地，盤點後有8處具有高度風險、9處具有中度風險。

▲苗栗17處派出所放紐澤西護欄預防值班台被撞。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

8處具有高度風險的駐地門前沒有階梯、水泥柱等防護措施，分別為苗栗分局的公館分駐所、頭屋分駐所、明德派出所；竹南分局的中港海口派出所、外埔派出所；通霄分局的烏眉派出所、白沙派出所、中和派出所。

另9處駐地雖有階梯，但階梯不高，屬於中度風險級別。縣警局後勤科昨(4)日向公路局苗栗工務段接洽，獲同意出借20個水泥預鑄紐澤西護欄，陸續擺置於高度及中度風險級別的17個單位廳舍門口。

苗栗縣警察局副局長曾咸超表示，後續待警政署通盤檢討後，將設計不銹鋼車阻作為永久性安全設施，另縣內新建中的派出所廳舍，也已請建築師變更設計，提升廳舍安全。