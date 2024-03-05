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少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

謝靜華外語能力佳，曾被派往美國受訓，2021年晉升少將。（翻攝總統府flickr）

▲謝靜華外語能力佳，曾被派往美國受訓，2021年晉升少將。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月，曾任賴清德萬里警衛室主任的國安局特勤中心少將謝靜華，遭爆在路邊強吻一名馬尾妹。本刊接獲爆料，該名女子真實身分其實是國防部的上校幕僚、曾任海軍艦長的尤鐿濂；案發後國安局本來要約談她，但她用假名寫了一份聲明書替謝脫罪，卻拒絕接受國安局訪談，甚至剪掉長髮、不再綁馬尾，讓單位內部議論紛紛。

另一名知情人士B先生告訴本刊，尤鐿濂畢業於海軍官校，她的丈夫是國防部的士官長，2人育有一子，尤個性活潑外向、交際手腕靈活，若有應酬場合，長官經常會找她一起出席，深受長官喜愛的她，升遷過程十分順利，不但當上海軍第一位女艦長，也很快升任上校。

由於尤鐿濂是長官眼中的紅人，加上名字特別，照片、影片還上過新聞，國防部、國安局不少人都認得她，熱吻影片曝光後，國安局很快就掌握她的身分，尤的聲明書也在不少軍方內部群組流傳，但行政調查卻不斷拖延，由於謝靜華明顯是強吻，與女方的聲明落差極大，大家對尤用假名替謝脫罪都感到錯愕。

就在本刊掌握相關事證，透過國安局、國防部等管道查證準備報導前夕，國安局突然在上週六一早，對外宣布謝靜華案調查完畢，已將謝記二大過處分、列為優先汰除人員，還說已對相關人內部查察及儀測（儀器測謊），沒有發現「反情報」疑慮。熟悉國安局新聞發布的媒體都知道，除非遇到重大突發事件，否則國安局不會在假日發布獎懲消息。

國安局少將謝靜華多次陪副總統賴清德下鄉，全權負責賴的人身安全。（翻攝總統府flickr）

▲國安局少將謝靜華多次陪副總統賴清德下鄉，全權負責賴的人身安全。

謝靜華真的遭嚴懲嗎？知情人士C先生告訴本刊：「國安局說謊！謝在國安局發布懲處消息前根本沒有被記過，高層是擔心黑幕被踢爆，加上立法院外交國防委員會就要開會，所以才故意在假日放出煙霧彈，希望把傷害降到最低。我呼籲媒體及立委深入調查，一定要追究國安局說謊的責任，並揪出主導此事的官員。」

謝靜華雖官拜少將，但在國安局不算極高層，為什麼國安局非要護著他？本刊調查，身高一百八十五公分的謝體格健壯，還是跆拳道高手，陸軍官校一畢業就被選入前總統李登輝的「大安警衛室」擔任隨扈，2020年賴清德當選副總統後，他被拔擢為賴的萬里警衛室主任，負責賴的安全，並在隔年晉升少將。

謝靜華體測未達標，2名同僚幫他偽造成績，雙雙遭起訴。（示意畫面，非當事人）

▲謝靜華體測未達標，2名同僚幫他偽造成績，雙雙遭起訴。

謝靜華的外語能力不錯，多益成績超過九百分，還曾被國安局派到美國黑水公司（Blackwater）接受精進特勤戰技訓練，擁有國際保鑣證照，成為特勤中心的明日之星。但他在擔任上尉期間，因在外積欠債務，被列入觀察名單，且他的情緒控管能力不佳，屢遭投訴亂罵人，甚至有特勤人員因為受不了謝的作風憤而調職，讓他在績效評比上一直無法名列前茅，晉升過程並不順利。

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